publicado em 02/10/2021

Xaninho, que é um dos percussores da natação em Votuporanga, contou à reportagem sobre a sua história de entrega e perseverança no esporte (Foto: A Cidade)

A história de Luiz Augusto Garcia, ou simplesmente Xaninho, é praticamente a mesma das escolas e do cenário da natação de Votuporanga. Um dos percussores dos programas de iniciação e incentivo ao esporte no município vê o projeto e pequenos aprendizes sendo lançados no cenário nacional e até internacional da natação.Mas foi em 1979 que Xaninho se viu pela primeira vez, de frente com a natação. Ainda na faculdade, em Fernandópolis, ele já começou a se especializar e percebeu uma carência na iniciação e treinamentos na modalidade."Acabei optando durante o curso a fazer cursos de extensão universitária, especializados em natação e acabou que eu gostei muito da área", explicou.Xaninho, porém, começou a sua carreira no esporte como atleta de Judô, modalidade que hoje é faixa preta 5º Dan, e na época da faculdade, já focado na natação, começou a trabalhar no CPP de Fernandópolis, depois no Tênis Clube e em 1980 ele já coordenava uma equipe ativa em Jogos Regionais e campeonatos da região.Em 1983, quando terminou de completar a faculdade trabalhou no Automóvel Clube Rio Preto, onde ficou por três anos. E logo, passou em um concurso do Estado e com uma proposta da Apan (Associação de Pais e Amigos da Natação) de Votuporanga para que viesse para cá."Acabei aceitando, fiz um curso nos Estados Unidos, na Universidade do Alabama, e fiquei por aqui. Comecei no Votuporanga Clube, depois em 90 surgiu a possibilidade de alugar um imóvel, que tinha uma piscina, onde montei a Nado Livre", relatou.Foi do quintal, de uma simples casa, em Votuporanga, que Xaninho junto de sua família e colaboradores, ajudaram na projeção do esporte para todo o município e hoje já colhem resultados de atletas destaques em Campeonatos Paulistas, Brasileiros e até Sul-Americano."Nunca perdemos o foco das competições de natação. Voltamos a ter equipes competitivas, à época. Mais recentemente, o então prefeito Júnior Marão me convidou para capitanear um projeto do Centro de Excelência de Natação, uma parceria do Governo com a Prefeitura", completou.Desde o convite, Xaninho está nas piscinas municipais junto dos atletas da cidade nesta parceria. Hoje, ele está na coordenação do trabalho no aspecto técnico geral, de uma equipe capacitada de técnicos, que fazem o serviço de campo."Temos colhido bons resultados. Tivemos no ano passado, atletas campeões brasileiros, paulistas e o Érik que foi campeão Parapan-Americano. Enfim, os resultados começaram a surgir deste trabalho. Hoje eu acho que esse trabalho ele é irreversível, porque alcançou um patamar bem específico", disse.Até aqui a expectativa é de continuar o legado, transformando vida de jovens atletas. "O esporte é uma ferramenta de transformação social, e é esse o papel que mais me seduz, provocar essa transformação e depois vê-los médicos, engenheiros e professores, onde você incute através do esporte alguns valores que tem uma relevância significativa na vida das pessoas", finalizou.