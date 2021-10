A jovem Nauana Dores embarcou na tarde de ontem para a Itália, onde ficará concentrada para o torneio com a Seleção Júnior, em Olbia

publicado em 02/10/2021

A jovem votuporanguense Nauana Dores é uma das promessas da cidade e disputa na próxima semana o Campeonato Mundial Sub-21 (Foto: Arquivo Pessoal)

A judoca votuporanguense Nauana Dores, de 18 anos, embarcou, na tarde de sexta-feira (1º), para mais um página de sua carreira. Desta vez, em solo italiano, a atleta irá participar do Campeonato Mundial Júnior (Sub-21) junto de mais 12 jovens judocas que foram convocados para representar o Brasil.Nauana, atualmente mora em São Paulo, e é atleta do Esporte Clube Pinheiros. No campeonato, ela representará também todo o cenário da modalidade em Votuporanga, já que é nascida e criada aqui e começou no esporte nos projetos municipais, nos tatames do CSU, antes de ir para a academia particular do Sensei Leonardo Eduardo."Para mim é uma oportunidade muito grande, agradeço a todos que contribuíram que acreditaram em mim, que estiveram comigo. É um momento muito importante na minha carreira no Judô, estou indo focada, porque representa muito para mim, minha família e meu Sensei", disse Nauana, em entrevista ao, já no aeroporto.As disputas, que serão individuais, acontecem nos próximos dias 6, 7, 8 e 9 de outubro, e no dia 10, todos os judocas voltam ao tatame para a competição por equipes mistas. O torneio marca a volta das categorias da base em competições oficiais da Federação Internacional de Judô.O Mundial Júnior é um suporte para o processo de transição dos juniores para o circuito adulto da Federação e esse é uma das metas de Nauana na competição. "Meu objetivo é 2024, estou treinando, focada. Desde o ano passado já pensava nesse Mundial. Tinha as dúvidas por conta da pandemia, mas deu tudo certo, continuei, treinei e teve a confirmação do campeonato", completou.A etapa é importante e o desempenho da judoca votuporanguense também, porque o evento serve como uma preparação para os Jogos Pan-Americanos de Cali, na Colômbia, em novembro.Por Votuporanga, Nauana conquistou campeonatos importantes e junto da "família Dojo" projetou ainda mais a cidade no cenário nacional e internacional. Em 2017, por exemplo, ela foi vice-campeã brasileira Sub-15 e foi campeã sul-americana na categoria Sub-13, em Lima, no Peru.Com a vida dedicada no esporte, a jovem atleta define o judô como lar. Isso porque ele é o que abriu portas em sua história e deu significado a palavra disciplina. Por causa do esporte também, ela já cursa Direito, em EAD (Ensino à Distância), paralelo aos treinos."Representa lar. Sempre esteve comigo, me ensinou disciplina, me deu oportunidades, uma faculdade", finalizou.