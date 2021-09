Com a derrota, o time, que já estava eliminado, fecha a campanha apenas com uma vitória e passa a ficar na lanterna do grupo

publicado em 27/09/2021

Márcio Ribeiro fala com elenco sob o olhar do presidente do América, Italiano (Foto: Guilherme Baffi)

O América de Rio Preto foi goleado, em casa, por 5 x 0 pelo Fernandópolis Futebol Clube (Fefecê). O jogo aconteceu no domingo (26), no Estádio Benedito Teixeira.Com a derrota, o time, que já estava eliminado, fecha a campanha apenas com uma vitória e passa a ficar na lanterna do grupo. O Rubro conseguiu a sua única vitória no torneio na última rodada, contra o Taquaritinga, fora de casa.A derrota ajudou a reduzir um pouco a má impressão deixada nas rodadas anteriores, mas o último jogo deixa um ar de melancolia em relação a campanha do time rio-pretense.*Com informações do Diário da Região