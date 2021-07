Ele foi anunciado oficialmente por meio das redes sociais do clube de Presidente Prudente, nesta semana

publicado em 14/07/2021

Lucas Mineiro também não renovou com a Votuporanguense e disputará a Segundona pelo Grêmio Prudente (Foto: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO atacante Lucas Mineiro também deixou a Votuporanguense e é o novo reforço do Grêmio Prudente, na disputa da Segundona do Campeonato Paulista. Ele foi anunciado oficialmente por meio das redes sociais do clube de Presidente Prudente, nesta semana.Lucas Mineiro entrou 13 vezes em campo neste ano para defender as cores da Alvinegra, no Campeonato Paulista de Série A3, sendo sete vitórias, três empates e três derrotas. Ele também foi autor de um gol na partida contra o Penapolense na rodada 11, em que o CAV saiu com a vitória por 3 a 1.O atacante vem das categorias de base da Inter de Limeira, passou pelo Mirassol, Independente de Limeira, no Sub-20 do Atlético Mineiro e no Rio Branco-SP antes de chegar a Votuporanguense.