A Votuporanguense volta a enfrentar o Primavera, pelas semifinais, amanhã e no próximo domingo, ambos às 15h em busca do acesso

publicado em 01/06/2021

Técnico Rogério Corrêa já cobra atenção de todo elenco e garante que serão dois grandes jogos na semifinal (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Votuporanguense já começou a preparação para as próximas partidas. A guerra agora é contra a equipe do Primavera, de Indaiatuba, pelo turno e returno da semifinal do Campeonato Paulista da Série A3. O técnico Rogério Corrêa já cobra atenção de todo elenco e garante que serão dois grandes jogos.Os times se enfrentam pela segunda vez no torneio este ano. A primeira em partida na Arena Plínio Marin, pela última rodada da primeira etapa, a Alvinegra saiu com a vitória por 3 a 1, que garantiu a classificação no G4 para as quartas de final. O bom resultado na primeira fase, no entanto, não é motivo, segundo Rogério Corrêa, para suaaliviar a concentração até a partida.“Vamos ver o que erramos na primeira partida contra eles, que apesar da vitória a gente tem que estar atento a isso procurar jogar melhor e buscar a nossa classificação para a final e lógico, isso já nos dá a garantia do acesso”, disse o comandante.A preocupação do treinador não é para menos. O Primavera venceu o Linense, o Noroeste de Bauru e arrebatou uma sequência de cinco jogos de invencibilidade na competição, além de derrubar o Barretos nas quartas de final, time que vinha em ascensão. “Um respeito total ao adversário, que tem um grande treinador e eu tenho certeza que serão dois grandes jogos”, completou.Junto de todo o trabalho da comissão, o técnico da Alvinegra ainda disse que seus jogadores entrarão em campo com foco total, para que os erros de antes não possam atrapalhar o objetivo de chegar à classificação. “Atenção total, chegamos a uma etapa que não pode haver erros e temos que estar atentos em tudo que vai acontecer na partida”, destacou.Rogério Corrêa ainda explica que a comissão técnica junto aos atletas um trabalho mais focado ao descanso da maratona de jogos realizada até aqui.“Tem atletas que estão indo para quatro, cinco jogos seguidos e tem que ter atenção de recuperar eles bem também com alimentação, que são muito importantes nesse momento para estar 100% para os jogos”, finalizou.