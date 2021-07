O goleiro foi para o clube por meio de um empréstimo e permanece até o fim do ano na disputa da Divisão de Acesso do Gaúcho

publicado em 30/06/2021

Goleiro Kévin Lansini irá jogar pelo Lajeadense, na disputa da Divisão de Acesso do futebol gaúcho (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO goleiro Kévin Lansini é o novo reforço do Lajeadense, time que disputa a Divisão de Acesso do futebol Gaúcho. Por meio de empréstimo, o arqueiro permanece no clube do sul até o fim do campeonato com possibilidade de compra. O atleta tem vínculo renovado com a Votuporanguense até o fim de 2022.O anúncio foi feito por ele mesmo na quarta-feira (30) em suas redes sociais.Kévin chegou à Alvinegra no ano passado e entrou em campo pela primeira vez neste ano, na Série A3. O goleiro jogou duas partidas como titular, sendo uma vitória contra o Linense e um empate contra o Batatais, e sofreu apenas um gol.“Acabei não jogando muito, esse ano tive dois jogos pela A3 e por isso minha saída agora é para que eu possa pegar um ritmo de jogo, para ano que vem se eu voltar ao CAV estar com ritmo. O clube é muito bem organizado, gosto muito da cidade e de jogar por aí, espero voltar em 2022”, disse Kévin em entrevista exclusiva ao A Cidade na tarde de ontem.O goleiro entrou pela primeira vez como titular do CAV no jogo contra o Linense, partida que ficou marcada por defesas importantes que salvaram a Votuporanguense de sair de Lins com a derrota.Lansini tem 22 anos e foi revelado nas categorias de base do Internacional e jogou pela Lajeadense em 2018. Pelo clube ele disputou 16 partidas, saiu vitorioso de quatro delas, empatou outras nove e perdeu três jogos, sofreu 14 gols e ainda marcou um contra a equipe do São Gabriel.Nas próximas semanas, Kévin se apresenta e inicia a preparação para a disputa do campeonato que deve iniciar em agosto.