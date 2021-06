Dia 5 de julho, Federação se reúne com clubes para o Conselho Técnico do torneio, onde será definido todo o calendário

publicado em 21/06/2021

(Foto: Anderson Rodrigues/Divulgação/FPF)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA FPF (Federação Paulista de Futebol) começou a dar os primeiros passos para a realização da Copa Paulista, tudo isso após a entidade marcar para o dia 5 de julho o Conselho Técnico do torneio, onde será definido todo o calendário junto aos clubes participantes.Pela data agendada para o Conselho, a tendência é de que a competição tenha seu início em setembro. Diante das datas, as equipes têm até o final desta semana para definir se vão participar ou não do torneio.Isso segundo o que a FPF definiu, em abril, sobre as diretrizes de realização da Copa Paulista de 2021 e como nas últimas temporadas. A Federação quer fazer o torneio com até 32 times, com vagas distribuídas entre os 12 melhores clubes classificados da Série A1, os 11 clubes classificados da Série A2 e os nove clubes classificados da Série A3.Em caso de desistência, o clube mais bem posicionado da mesma Série será agraciado com a presença no torneio. O campeão seguirá com a possibilidade de escolher entre participar da Copa do Brasil ou da Série D do Brasileiro da próxima temporada. O vice ficará com a opção restante.Além do Linense e Primavera, a Votuporanguense, que saiu como a terceira melhor equipe da Série A3, pode disputar a Copa Paulista ao lado do Noroeste, Barretos, São José, Marília, Nacional e Capivariano, caso não ocorra desistência.Já na Série A2, São Bernardo FC e Água Santa que já estão com a vaga garantida, poderão participar os clubes: Oeste, Rio Claro, Atibaia, Red Bull Brasil, Portuguesa, XV de Piracicaba, Velo Clube, Juventus e AA Portuguesa.