Artilheiro do time segue com dores no tornozelo e até ontem ainda não estava à disposição da Comissão Técnica

publicado em 30/04/2021

Votuporanguense fechou sua preparação para enfrentar o Bandeirante de Birigui, neste sábado (01), às 20h, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (Foto: Rafael Bento/CAV)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brNa tarde de sexta-feira (30), a Votuporanguense fechou sua preparação para enfrentar o Bandeirante de Birigui, neste sábado (01), às 20h, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Já indo para a sexta rodada do campeonato, no entanto, o técnico da Votuporanguense, Rogério Corrêa, segue com a postura de manter mistério sobre a escalação do time e sequer os relacionados para a partida ele autorizou a divulgação.Mesmo com a sonegação de informações e com o estádio fechado em razão dos protocolos da Federação Paulista, o A Cidade apurou que as principais dúvidas da comissão técnica para a partida estão relacionadas ao ataque. Gabriel Barcos, artilheiro da equipe, ainda sente dores no tornozelo e, até ontem, ainda não se sabia se teria condições de jogo.Com a comissão técnica preocupada com a exaustão física dos jogadores, Léo Santos, Lorran, João Marcos e Israel, autor do último gol, também podem ficar de fora já que eles participaram do jogo contra o Nacional anteontem. Com isso sobrariam como opções na frente os garotos Jean, João Pedro e Thales Tim, além de Lucas Mineiro e Murilo.Em entrevista na sexta-feira (30), no entanto, Corrêa deu a entender que pode entrar com um time misto, com o retorno de jogadores do time considerado titular, que entrou jogando contra o Comercial na terça-feira (27) e os garotos da base.“Hoje [ontem] vamos recuperar os atletas, que jogos de dois em dois dias é bem complicado e nosso plano de jogo foi esse, de jogar com um time contra o Comercial e outro contra o Nacional.Agora, nesse jogo contra o Bandeirante tem alguns jogadores que vão voltar, outros que às vezes jogou, tudo depende do trabalho e descanso para a gente entrar 100%, os atletas têm que estar preparados para a gente dar o máximo dentro de campo, como foi ontem [anteontem]", disse.