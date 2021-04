Éder Paulista, do Nacional, é o artilheiro da competição, mas Gabriel Barcos, em apenas dois jogos, já é o segundo e pode passá-lo neste jogo

publicado em 28/04/2021

Éder Paulista e Gabriel Barcos estão no topo do ranking dos atletas que mais marcaram na competição (Fotos: Divulgação)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO jogo desta quinta-feira (29) no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco, além de ser o palco da partida, que acontece às 20h, entre Nacional e Votuporanguense, será o encontro entre os artilheiros do paulista da série A3. Éder Paulista e Gabriel Barcos estão no topo do ranking dos atletas que mais marcaram na competição e na briga pela primeira colocação.Atacante do Nacional, Éder Paulista, segue na primeira colocação com quatro gols feitos em quatro partidas pelo clube, literalmente um gol por jogo. Logo na primeira rodada, o atleta balançou a rede para o clube e ajudou a garantir os três pontos diante do Olímpia. Já no segundo jogo, contra o Desportivo Brasil, ele também foi categórico e chegou a garantir um empate, porém foram derrotados.Pela rodada três, antes da paralisação, o artilheiro voltou a marcar aos 28 minutos do 2º tempo, assegurando a vitória do Nacional em cima do Rio Preto. No jogo de terça-feira (27), na derrota para o Batatais, Eder também assinalou seu gol, aos 31 minutos do segundo tempo. "Toda vez que entro em uma competição, olho a quantidade de gols que o artilheiro da última edição fez e tento superar", disse Éder Paulista.Se por um lado Éder lidera o ranking, por outro o ‘Pirata do Interior’, que estreou na terceira rodada, chegou para fazer diferença no campeonato e já ocupa a segunda colocação da artilharia. Com apenas dois jogos, Gabriel Barcos tem três gols marcados pela Votuporanguense e pode passar a métrica do atual número um da tabela.Logo em sua estreia, Barcos garantiu a primeira vitória do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) balançando a rede aos 90 minutos do segundo tempo, em São José dos Campos. Na partida de anteontem, a estrela do centroavante Alvinegro voltou a brilhar, ele marcou dois gols e evitou a derrota do clube, que saiu perdendo por 2 a 0 para o Comercial RP. “Estou muito feliz por ter feito dois gols. Espero que dê continuidade ao trabalho e que eu possa ajudar o CAV cada vez mais", disse o atacante.