Clubes da série A3 esperam que o torneio seja retomado no dia 12 de abril; Votuporanguense continua em treinos para a volta

publicado em 06/04/2021

CAV volta a se reapresentar sem saber quando entra em campo pela A3; Conselho Técnico amanhã pode definir calendário do Campeonato (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO elenco do CAV (Clube Atlético Votuporanguense) se reapresenta nesta terça-feira (6) para o intensivo de treinos visando o retorno da série A3. A temporada segue incerta, mas segundo o presidente do clube, Edilberto Fiorentino, o Caskinha, uma reunião amanhã com a FPF (Federação Paulista de Futebol) junto aos clubes da divisão pode definir o rumo e o calendário do Campeonato neste ano.A Votuporanguense segue com os treinos desde o início da fase emergencial do Plano São Paulo e a expectativa é acertar os recém chegados ao elenco até o retorno da série A3. Os atletas Léo Cunha (lateral-direito) e o meia Marquinhos, já são os novos reforços que se acertam dentro das opções do técnico Rogério Corrêa.Entre as mudanças e expectativas está também a estreia do atacante Murilo Oliveira. O jogador está recuperado da Covid-19, treinando junto do plantel e está focado para poder usar a camisa da Alvinegra no retorno do torneio.Antes da prorrogação da fase emergencial, a Federação divulgou a tabela atualizada no dia 22 de março, com os jogos sendo retomados na quarta-feira (31), que não pôde ser cumprida. Por isso, foram lançadas as expectativas para que neste Conselho Técnico as partidas possam ser realizadas a partir do fim do novo prazo estabelecido.