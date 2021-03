O treinador da Votuporanguense disse que seus jogadores erraram na tomada de decisões e irá mostrar isso para eles

publicado em 06/03/2021

Técnico fez uma análise da derrota da Votuporanguense na estreia (Foto: Rafael Bento/CAV)

Franclin Duarte

Ao término da partida, o técnico da Votuporanguense, Rogério Corrêa, concedeu entrevista à Cidade FM e fez um balanço da estreia se seu time contra o Rio Preto neste sábado (6). Segundo ele, o time errou na tomada de decisões e isso será corrigido até a próxima partida, que será contra o Marília, às 15h de quarta-feira (10), na Arena Plínio Marin.

“Os erros de tomada de decisão dentro de campo acabaram prevalecendo para o adversário, achando as bolas que eles queriam, que era no contra-ataque, ou o jogo de bola parada. Então essas tomadas decisões são coisas que temos que acertar durante o dia a dia, trabalhar, continuar o trabalho, pois não é porque perdeu que está tudo errado e nem se tivesse ganhado que estaria tudo certo. Então, acho que é dar continuidade no trabalho”, disse ele.

Ainda segundo o treinador, o jogo será analisado em conjunto com os atletas e então eles terão mais dois treinos para acertar os detalhes e corrigir os erros.