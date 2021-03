franclin@acidadevotuporanga.com.br

Franclin DuarteEm uma partida tecnicamente fraca, a Votuporanguense estreou com derrota para o Rio Preto, por 1 a 0. Com o campo pesado e os jogadores dos dois times ainda buscando entrosamento, a partida não trouxe grandes emoções, mas o atacante rio-pretense, Leandro Love não desperdiçou sua melhor chance e marcou aos 45 do segundo tempo.A primeira oportunidade da partida foi para a Votuporanguense, logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Falta pelo lado esquerdo do campo. Ricardinho bate, mas o goleiro do Rio Preto, Lúcio agarrou com segurança.Boa oportunidade para o Rio Preto. Aos 13 minutos do primeiro tempo, falta frontal perto da grande, mas o meia Tota, bateu muito mal.Na reposição da bola, Félix fez boa jogada individual, avançou e cruzou com perigo para dentro da área, mas João Marcos não conseguiu chegar.Aos 25 minutos uma bola espirrada caiu nos pés do atacante Luan, do Jacaré, ele arrisca, mas bate mal. Na reposição mal feita, a bola voltou para o Rio Preto e o atacante Luan tentou surpreender o goleiro Talles, mas ele estava atento e conseguiu fazer a defesa.Se encaminhando para os 35 minutos, João Marcos domina bem, dribla o marcador, mas na hora da batida sofre falta na estrada da área. Numa tentativa de batida ensaiada, Ricardinho chuta na barreira.Segundo tempoAos 16 minutos bola cruzada na área o atacante do Rio Preto, Leandro Love marca, mas o gol é anulado pela arbitragem. Impedimento.A Alvinegra teve boa oportunidade aos 22 minutos do segundo tempo. Jean Carlos cruza perigosamente para dentro da área e o goleiro Lúcio impede que a bola chegue aos pés de Lorran, que estava pronto para marcar.Cruzamento perigoso na área e o camisa 9, Leandro Love, volta a dar trabalho para a defesa votuporanguense. Ele cabeceia bem, e o goleiro Talles se estica todo para impedir o gol.Bola na trave! Mais um cruzamento perigoso na área da Votuporanguense e o atacante Jé cabeceou forte na trave. Em reposta o CAV desceu bem, Jean experimentou de fora da área e no rebote Leo Santos dividiu com o goleiro, mas já estava marcado o impedimento.Aos 45 do segundo tempo, Leandro Love aproveita bom cruzamento e não perdoa. Fim de jogo, Rio Preto 1 X 0 CAV.O próximo compromisso da Votuporanguense será na quarta-feira (10), às 15h, na Arena Plínio Marin. Já o Rio Preto entra em campo no mesmo dia, só que as 16h, para enfrentar a Penapolense, no estádio Tenente Carriço, em Penápolis.