Autor do gol da equipe adversária, o experiente Leandro Love, concedeu entrevista à rádio Cidade FM após a partida

publicado em 06/03/2021

Leandro Love concedeu entrevista à rádio Cidade FM e falou sobre a partida contra a Votuporanguense (Foto: Reprodução/Rio Preto)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA experiência de um velho conhecido da torcida do Rio Preto foi o que garantiu a vitória do Jacaré sobre a Alvinegra na manhã deste sábado (6). Aos 35 anos, o atacante Leandro Love entrou no segundo tempo e desequilibrou a partida que, até então, estava tecnicamente fraca para os dois lados.Revelado nas categorias de base do time, o atleta que chegou a jogar no exterior, retornou para o seu clube de formação neste ano, para a alegria da torcida. E logo que entrou em campo já mostrou a que veio, marcando um gol aos 16 minutos do segundo tempo, mas a arbitragem apontou impedimento.Ele teve ainda pelo menos mais duas boas oportunidades e na terceira, já no finalzinho da partida, aos 45 minutos, ele não desperdiçou, garantindo a vitória dentro de casa.“Eu errei duas, o goleiro pegou, depois pegou de novo e na terceira eu falei: ‘não posso errar’, então fiquei pensando que ela ia sobrar e graças a Deus sobrou e eu pude ajudar o Rio Preto”, disse Love em entrevista exclusiva à Cidade FM.O atleta do Jacaré estava lesionado e tinha voltado a treinar nesta última semana de preparação antes da estreia.“Estou muito feliz pelo trabalho, voltei a treinar agora essa semana, estava lesionado e estou muito feliz em poder fazer o gol e ajudar o Rio Preto”, disse o jogador.Leandro Rodrigues da Silva, conhecido com Leandro Love disse estar feliz por retornar ao clube que lhe revelou e que vê um filme toda vez que entra em campo.“Só estando dentro do meu corpo para saber eu desço vestiário e subo, vejo um filme do que eu fiz no passado e estou muito feliz, estou de volta em casa. Agora é continuar mais ainda, melhorar e poder ajudar o Rio Preto”, concluiu.