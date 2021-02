O CAV estreia em menos de duas semanas e a partir de hoje serão dias de intensificação na reta final dos treinos para a temporada

publicado em 24/02/2021

Votuporanguense afina preparação tática e física, sem folgas, para a estreia no Paulista A3 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO CAV (Clube Atlético Votuporanguense), agora foca totalmente nos treinos e acerta os últimos detalhes para a estreia na temporada de jogos do Campeonato Paulista A3. O elenco e comissão se reapresentaram ontem, após o jogo-treino do sábado (20) contra o Mirassol, e trabalharão os próximos 10 dias sem folgas.Ontem, o elenco treinou de manhã e intensificou a parte física, na academia, sob o respaldo do preparador físico Jean Cova, e a tarde os treinos foram voltados para o trabalho com bola, junto ao técnico Rogério Corrêa, na Arena Plínio Marin.A preparação intensiva no time será direcionada ao técnico e também a definição do tático que vai ser desempenhada durante o campeonato, bem como, o acerto que a comissão técnica fará do elenco titular para a disputa.No início da pré-temporada, a Alvinegra esteve focada na preparação física do elenco e dos novos jogadores que chegaramao clube, também ao método misto de avaliação por conta dos atletas que subiram das categorias da base e agora tem afinado o planejamento para a organização tática.O CAV estreia contra o Rio Preto, em 6 de março, fora de casa no Estádio Anísio Haddad e tem menos de duas semanas para organizar a parte final para colocar o time em campo. A rádio Cidade FMfará a transmissão de 100% dos jogos da Alvinegra.