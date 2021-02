A TOV (Torcida Organizada Votuporanguense) preparou um bandeirão em apoio ao CAV

publicado em 23/02/2021

Torcida organizada da Votuporanguense faz bandeirão em apoio ao clube para a estreia na A3 (Foto: Divulgação/TOV)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brMesmo sem a torcida presente em campo, os jogadores do CAV (Clube Atlético Votuporanguense), receberão apoio para a estreia no Paulista A3. Isso porque a TOV (Torcida Organizada Votuporanguense) preparou um “bandeirão” de 10 X 10m, que será instalado na Arena Plínio Marin.Da iniciativa de apoiar, acompanhar e reivindicar melhorias é que surgiu a TOV.A reportagem conversou com o presidente Marcelo Rodrigues Arantes e o diretor de patrimônio, Hilton de Souza, que contaram a história da organizada até o presente momento.Segundo eles, a torcida terá até uma sede para estar sempre próximos e agregando novas pessoas à organização, e dando mais visibilidade aos torcedores apaixonados do CAV. “O nosso primeiro objetivo é apoiar, quando estiver indo bem ou mal. Com o bandeirão que deixaremos amarrado, estaremos juntos estando longe”, explicou o presidente Marcelo.O diretor de patrimônio, Hilton, também completou a conversa e disse que o objetivo da torcida também é ser motivo de orgulho para Votuporanguense. “Nossa frase é que unidos somos mais fortes, então a gente vai estar junto do CAV com força total e apoiando sempre, então a mensagem é de otimismo de esperança, que a gente volte para a A2”, completou.