Presidente da Câmara levou a reivindicação ao prefeito; local não está em condições de uso e aulas de natação foram suspensas provisoriamente

publicado em 21/01/2021

Entre as melhorias está a reforma completa da casa de máquinas, cujos motores estão queimados, e também a instalação de tendas para cobertura das piscinas (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito Jorge Seba autorizou a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer a dar andamento no processo de reforma e melhorias do Parque Aquático "Prof. Luiz Carlos Toloni", na Zona Norte. Seba e o secretário, Fabiano Cássio de Souza Gimenez, receberam, nesta quinta-feira (21), o presidente da Câmara Municipal, vereador Sérgio Adriano Pereira, que levou a reivindicação dos moradores e usuários do local.

De acordo com vereador Serginho, o espaço não está em condições de uso e precisa passar por manutenção. O secretário de Esportes e Lazer explicou que o Parque Aquático foi fechado no ano passado e ao assumir a secretaria, no começo do mês, identificou a necessidade dessa reforma. “Assumimos e estamos fazendo um levantamento geral das melhorias que as praças esportivas precisam. E o Parque Aquático é, sem dúvida, uma prioridade”, afirmou.

“Pedimos a nossa equipe um empenho máximo nestes primeiros dias na manutenção e limpeza dos espaços públicos. Algumas situações, a gente consegue resolver de forma imediata. Mas outras, como essa do Parque Aquático, os serviços são mais complexos, que levam um tempo, mas que já está autorizado. Queremos que esteja em condições de uso o mais rápido possível”, explicou o prefeito.

Entre as melhorias está a reforma completa da casa de máquinas, cujos motores estão queimados, e também a instalação de tendas para cobertura das piscinas.

Aulas de Natação

Em razão da manutenção, as aulas de natação oferecidas pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer foram suspensas provisoriamente para que o espaço receba melhorias. O retorno às aulas estava marcado para a última segunda-feira (18/1), no entanto, uma nova data será anunciada assim que o local estiver liberado.