Carlos André veio do atual campeão da Copa Paulista, a Portuguesa

publicado em 20/01/2021

Carlos André, de 33 anos, campeão da Copa Paulista 2020 pela Portuguesa (Foto: Rafael Bento/CAV)

A Votuporanguense anunciou na manhã desta quarta-feira (20) mais um reforço para as linhas de frente do elenco para a temporada deste ano. Trata-se do atacante Carlos André, de 33 anos, campeão da Copa Paulista 2020 pela Portuguesa.Carlos tem passagens pelo Guarany de Sobral, Macaé, Real Noroeste, Gama, Crac, Botafogo-SP, Sertãozinho, Americano, Caxias, Concórdia, Linense e Marília.Nome completo: Carlos André dos Santos ValentimApelido: Carlos AndréIdade: 33 anosAltura: 1,80 mPosição: AtacanteÚltimo Clube: Portuguesa