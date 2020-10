Como afiliada da TV Brasil, a TV Unifev iniciou a transmissão dos jogos da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol para a região de Votuporanga. Em acordo assinado nessa segunda-feira (28/9), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) concedeu os direitos de transmissão da Série D do Brasileirão para a TV Brasil, emissora pública gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Competição que abrange os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal, a Série D deste ano terá 42 partidas transmitidas pela TV Brasil. O canal será responsável pela captação e geração de imagem destes jogos. Serão duas partidas por rodada na grade da emissora.

Além da televisão aberta, os 42 jogos vão ao ar por streaming no site da TV Brasil, pelas afiliadas que integram a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNPC) e pela TV Brasil no sinal fechado por assinatura.

A primeira partida na grade foi realizada nessa quarta-feira, de Bragantino (PA) x Fast Clube (AM), pela terceira rodada da competição. O clássico carioca Portuguesa (RJ) x Bangu (RJ), disputado no estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, vai ao ar nesta quinta (dia 1º), às 15 horas.

Neste sábado (dia 3), vai ao ar Gama x Caldense, às 16 horas, e no domingo (4) FAST AM x Independente PA, às 19 horas pela 4ª rodada.

Sobre a Série D do Campeonato Brasileiro

Com 64 clubes de todo o País, o Campeonato Brasileiro Série D reúne toda a emoção do futebol brasileiro na luta pelo título nacional mais "raiz" do Brasil. Reformulada, a competição ganhou novos ares após a mudança de regulamento desse ano.

As equipes estão divididas em oito grupos sob critérios regionais com oito times cada. Os dois melhores de cada chave se classificam para confrontos eliminatórios que decidirão, em partidas de mata-mata, os quatro que sobem para a Série C e o grande campeão do Campeonato Brasileiro Série D.

Próximos jogos

4ª Rodada

Dia 3/10 - sábado - 16 horas (vivo)

Gama x Caldense

Bezerrão - Gama DF

4/10 - domingo – 19 horas (vivo)

FAST AM x Independente PA

Arena Amazônia - Manaus AM

5ª Rodada

10/10 - sábado - 16 horas (vivo)

Brasiliense x Palmas

Mane Garrincha – Brasília DF

11/10 - domingo – 15 horas (vivo)

Bragantino x Independente

Diogão - Bragança PA