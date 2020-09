O projeto é oferecido totalmente gratuito para a população

publicado em 11/09/2020

As inscrições são realizadas no Parque Aquático Professor Luiz Carlos Toloni (Centro de Formação)

O esporte é uma excelente ferramenta para crianças e adolescentes aprenderem importantes princípios que serão aplicados durante toda a vida. Em Votuporanga, o Centro de Formação Esportiva de Natação oferece isso gratuitamente e está com inscrições abertas.Crianças de 5 a 12 anos de idade podem ser inscritas na iniciativa que funciona por meio da parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.O Centro de Formação conta com dois níveis: o de iniciação, que é para crianças que não sabem nadar, e o de aperfeiçoamento, para meninos e meninas de sete a 12 anos. Os inscritos para treinamento e aperfeiçoamento precisam fazer um teste de avaliação, que é marcado com os professores.Todos os interessados necessitam levar um atestado médico, que libera a criança para a prática da atividade física. As inscrições são realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h, no Parque Aquático Professor Luiz Carlos Toloni, localizado na avenida Joaquim José de Moraes, 2.425, no Residencial do Prado, próximo ao Ginásio de Esportes Mário Covas, zona Norte de Votuporanga.O coordenador do Centro de Formação, Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, destacou que o projeto é oferecido totalmente gratuito para a população. “Toda a nossa equipe desenvolve um trabalho com muito profissionalismo, e o resultado disso pode ser visto ao longo dos anos”, contou.Para Luciana Napolitano, mãe de dois nadadores do Centro de Formação, o projeto desenvolvido em Votuporanga é excelente. “O esporte só oferece aspectos bons na nossa vida, então o projeto é muito bom, porque proporciona inúmeros benefícios para crianças e adolescentes”, comentou.A administradora de empresa, de 45 anos, é mãe de Heitor, 14 anos, e Helena, 11 anos. O primeiro, inclusive, já é multicampeão, no entanto Luciana destaca que o projeto não forma somente campeões dentro das piscinas. “Não é somente cair na água, lá eles aprendem sobre disciplina, sobre respeitar o colega de equipe, o adversário que está na outra raia. Meu marido e eu fomos nadadores, então sabemos dos benefícios do esporte nas nossas vidas”, ressaltou.A importância do Centro de Formação pode ser vista na vida de Luciana e família, já que eles são de Fernandópolis, mas diariamente os filhos vem para Votuporanga treinar. “Estamos muito felizes com o projeto, que é muito bom para todos”, concluiu.O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.