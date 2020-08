Para escapar do rebaixamento é necessário vencer a Portuguesa Santista bem e torcer por dois tropeços

publicado em 29/08/2020

(Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castro

A situação do Clube Atlético Votuporanguense é complicadíssima e os números mostram isso. Para escapar do rebaixamento é necessário vencer a Portuguesa Santista bem e torcer por dois tropeços. Na matemática, a chance do CAV não cair é de apenas 0,5%.

De acordo com o engenheiro e professor universitário Carlos Roberto Cottas, a circunstância da Alvinegra é bastante difícil porque ela não depende somente das suas forças. “Além da vitória que precisa, há a necessidade de derrota e diferença de saldo de gols significativa, e isso dá uma probabilidade de ocorrência na faixa de 0,5% nos melhores cenários encontrados”, disse ele, em entrevista à TV Tem.

Para escapar a Alvinegra precisa vencer a Portuguesa Santista, em Santos, por três gols de diferença e torcer para as derrotas de Red Bull Brasil e Penapolense na última rodada da primeira fase.

O Red Bull Brasil recebe a Portuguesa, em Campinas, no Moisés Lucarelli, enquanto o Penapolense vai ao Barão de Serra Negra, em Piracicaba, encarar o XV de Piracicaba. Todos os jogos da última rodada serão realizados amanhã às 11h.