Em nota oficial divulgada nesta quarta-feira, o CAV fala sobre a atual situação

publicado em 14/05/2020

O Clube Atlético Votuporanguense entende que o melhor seria voltar somente em 2021 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO Clube Atlético Votuporanguense emitiu uma nota sobre a atual situação da Alvinegra em meio à pandemia do novo coronavírus. A equipe local entende que a volta do futebol neste momento seria prejudicial para os times considerados pequenos.Por conta da pandemia, o CAV dispensou e fez acerto com todos os seus funcionários, sendo comissão técnica, tanto do profissional quanto da base. Os contratos de 28 atletas profissionais venceram dia 27 de abril, então ficaram na Pantera apenas três jogadores com vínculos mais longos. Todos os funcionários da cozinha e limpeza também foram dispensados.Ainda conforme o comunicado, o CT onde a base estava alojada, em Mirassol, foi entregue e todos os atletas estão em suas casas. “Não temos previsão de voltar, já que a participação da base no segundo semestre não será obrigatória esse ano”, diz a nota.A Votuporanguense afirma ainda que “em resumo, o clube parou, não tem nenhum funcionário”. “A receita foi a zero. Todos os patrocinadores suspenderam os pagamentos (com razão). Acreditamos que a volta do Futebol nesse ano seria decretar a falência dos pequenos clubes como o nosso”.O CAV observa ainda que esse ano foi atípico e comparou o período a uma Guerra Mundial. “Sem dúvida alguma, o mais sensato seria usar esse segundo semestre para repensarmos, nos adequarmos ao novo e desconhecido mundo que teremos a partir de agora, para voltarmos em 2021 com um campeonato forte novamente. Em 2020 vamos pensar na vida”, concluiu.