No Tenente Carriço, na tarde deste sábado (8), Penapolense e CAV jogaram pela quinta rodada da Série A2

publicado em 08/02/2020

Penapolense e CAV jogaram na tarde deste sábado (8) (Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brEm jogo muito ruim na tarde deste sábado (8), Penapolense e Votuporanguense empataram por 0 a 0 pela quinta rodada do Campeonato Paulista da Série A2. A partida foi disputada no Estádio Municipal Tenente Carriço, em Penápolis.O jogo iniciou truncado, com o time da casa errando muitos passes e fazendo a torcida perder a paciência logo no começo. A partir dos cinco minutos, o Penapolense começou a gostar mais da partida e tentar pressionar. Confronto fraco até os 15 minutos do primeiro tempo, sem nenhum dos times conseguindo levar perigo ao adversário.Dos 18 minutos em diante, os donos da casa tentaram pressionar, no entanto não conseguiram criar grandes chances. Duelo bastante fraco tecnicamente até os 25, com a torcida da equipe de Penápolis reclamando da equipe. Aos 31, Rafinha arriscou de longe e a bola foi para fora, do lado esquerdo de Edson Kooln.A zaga do Penapolense falhou aos 37, Everton cruzou do lado esquerdo, mas a defesa desviou para escanteio providencialmente, já que Misael chegava livre para marcar. Muitos erros de passes das duas equipes, alguns muitos simples.Everton cruzou da esquerda aos 42, Misael chutou de primeira, e a bola foi para fora em grande chance da Alvinegra. O primeiro tempo bastante fraco tecnicamente terminou em 0 a 0.Já na segunda etapa, os donos da casa chegaram assuntando aos 20 segundos. A bola foi cruzada da direta, porém Júnior Palmares não alcançou. Aos 14 minutos, depois de cruzamento da direita, Marcelinho cabeceou forte e Edson Kooln defendeu. Marcelinho teve mais uma boa chance aos 17, mas chutou fraco, no meio do gol, da entrada da área, e Edson encaixou.Rafinha chutou aos 27, no canto, no entanto Edson Kooln fez excelente defesa, cedendo o escanteio. Aos 43, Léo Lopes, do Penapolense, salvou o time da casa após uma bomba de Vitor Braga, que entrou no segundo tempo. Aos 47, Tom recebeu pela direta, mas chutou por cima do gol, e o jogo terminou em 0 a 0.