Os confrontos serão nesta quinta-feira, no Ginásio “Jurandir José Lopes”, antigo Nabuco

publicado em 19/11/2019

Às 20h, os times do Santa Amélia B e Elite irão lutar pela colocação na categoria Sub-10 (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A 6ª rodada do Campeonato Mirim Pratas da Casa “Sargento Mario Denis Machado” segue nesta semana. Os confrontos serão nesta quinta-feira (21/11), no Ginásio “Jurandir José Lopes”, o antigo Ginásio Nabuco. Os torcedores poderão prestigiar os jogos gratuitamente. O Campeonato é promovido pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.As disputas serão entre as categorias Sub-10 e Sub-12. Na quinta-feira, às 19h, a equipe Sub-10 do Elite B enfrentará o time do VEC. Já às 19h30, a disputa será entre as equipes Sub-12 do VEC e Elite B.Às 20h, os times do Santa Amélia B e Elite irão lutar pela colocação na categoria Sub-10. Em seguida, às 20h30, a equipe do Santa Amélia B disputará a vitória com o time do Elite A pela categoria Sub-12.ResultadosA 5ª rodada do campeonato que ocorreu na semana passada, nos dias 12 e 14 de novembro, teve a vitória do Elite A por 13 a 0 contra o VEC (categoria Sub-10). Elite A saiu vitorioso contra o VEC por 3 a 0 (Sub-12) e Santa Amélia A teve um bom desempenho e venceu Santa Amélia B por 3 a 0 (Sub-10). O time do Santa Amélia jogou contra o Santa Amélia B e venceu por 7 a 2 (Sub-12).