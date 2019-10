Os confrontos serão no Ginásio “Jurandir José Lopes”; disputas serão nas categorias: Sub-8, Sub-10 e Sub-12

publicado em 23/10/2019

Nesta quinta e sábado tem rodada do 1º Campeonato Mirim Pratas da Casa (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Nesta quinta (24/10) e sábado (26/10), o Campeonato Mirim Pratas da Casa “Sargento Mario Denis Machado” continua com disputas da terceira rodada no Ginásio “Jurandir José Lopes”, o antigo Ginásio Nabuco. Os torcedores poderão prestigiar os jogos gratuitamente do Campeonato que é promovido pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.Na quinta-feira (24/10), as equipes Sub-10 do VEC e Villagio F.C irão se enfrentar às 19h, já a equipes do VEC e Villagio (Sub-12) jogarão às 19h30. No sábado (26/10), às 8h, o jogo será entre Santa Amélia A e Smel (Sub-8); 8h30, VEC enfrentará Santa Amélia C pela categoria Sub-10 e, às 9h, o VEC entrará em campo contra Santa Amélia C (Sub-12). As equipes da SMEL e Santa Amélia B disputarão pela categoria Sub-10, às 10h. E para encerrar os jogos da manhã, às 10h30 a disputa será entre SMEL e Santa Amélia C (Sub-12).ResultadosNa última semana, o time do Elite venceu a Smel por 3 a 0 (Sub-6) e, na categoria Sub-8, a equipe do Elite B demonstrou um excelente resultado goleando a Smel por 15 a 0. Também pela equipe Sub-8, Santa Amélia A empatou com Elite A, e com placar de 2 a 0, o time Elite B saiu vitorioso contra a equipe da Smel (Sub-10). O último jogo pela categoria Sub 10 foi entre Elite B que perdeu de 3 a 0 para o Santa Amélia B. Pelas categorias Sub-12, o VEC venceu a equipe do Santa Amélia por 6 a 3 e o Elite B venceu a Smel por 2 a 0.