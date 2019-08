A Votuporanguense, que ainda tem chances matemáticas de classificação, joga na manhã deste domingo em Mirassol

publicado em 11/08/2019

O Clube Atlético Votuporanguense enfrenta o Mirassol em mais uma rodada da Copa Paulista (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brAinda com chances matemáticas de classificação para a segunda fase da Copa Paulista 2019, o Clube Atlético Votuporanguense enfrenta o Mirassol na manhã de ste domingo, às 10h, no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, casa do adversário.Para o jogo deste domingo, o treinador do CAV, Rainer Oliveira, está bastante atento com a questão emocional, por isso a preparação teve uma atenção especial ao lado psicológico do grupo. “Temos que tentar retomar essa confiança”, falou.Em relação ao adversário, o comandante alvinegro contou que a comissão técnica assistiu jogos do Mirassol e constatou que é um bom time. “Vamos ter que competir muito com eles lá, porque é uma boa equipe”, disse. Ele observou que o oponente gosta de propor o jogo e de ter a posse de bola.Sem o zagueiro Matheus Carrasco, o técnico contou que pode utilizar o jovem zagueiro Buiati, que é das categorias de base do CAV, o Bernardo Villar, contratado para a Copa Paulista.Rainer destacou que todos na Alvinegra estão motivados para fazer um grande jogo deste domingo e então reverter essa situação. “Queremos colocar a Votuporanguense onde ela merece que é estar entre os quatro classificados para a próxima fase”, comentou.Com 21 pontos a Ferroviária continua na liderança do Grupo 1 da Copa Paulista 2019. O Comercial, de Ribeirão Preto, está em segundo com 16 pontos, seguido por Linense (9), Mirassol (8), Votuporanguense e Batatais, ambos com dois pontos.