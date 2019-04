Evento que acontece no Bebedouro Clube conta pontos no ranking da Federação Do Paulista de Tênis (FPT) e tem início nesta sexta-feira (12) e término no domingo (14)

publicado em 11/04/2019

1ª etapa foi realizada entre os dias 5 e 7 deste mês no Clube de Tênis de Catanduva (Foto: Vinicius de Paula/Jornalista responsável)





(Bebedouro-SP) - A 2ª etapa do Circuito Aberto de Tênis Juvenil I tem início com a presença de 94 tenistas do Estado de São Paulo nesta sexta-feira (12), a partir das 14h30, no Bebedouro Clube, em Bebedouro. O circuito - que valeu pontos no rankling paulista e que vai até domingo (14) - conta com a realização da Associação Desportiva Ateneu Mansor e apoio da Federação Paulista de Tênis, através de viabilização da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. Tanto a participação no torneio quanto a entrada é gratuita e as inscrições já estão abertas no site da Federação Paulista de Tênis. A expectativa de público é de 500 a 1000 pessoas, entre atletas e público. A 1ª etapa foi realizada entre os dias 5 e 7 deste mês no Clube de Tênis de Catanduva.

As categorias do circuito serão: 10F; 10M; 11F; 11M; 12F; 12M; 12FE; 12ME; 14F; 14FE; 14M; 14ME; 16F; 16M; 18F e 18M. As siglas representam o número da idade dos participantes e, em seguida, a primeira letra representante do sexo. Já se há a presença da palavra ‘E’, o significado é ‘estreante’. Por exemplo, para simplificação: 10F significa atletas de até 10 anos, do sexo feminino. A expectativa é que haja torno de 20 atletas por segmento.

É o segundo ano consecutivo que o circuito é realizado. Sua estreia foi no ano passado, havendo três etapas (em Fernandópolis, São José do Rio Preto e Lins). “Durante as etapas, realizamos as Clínicas de Tênis para a garotada conhecer, de perto, a modalidade. São aulas de iniciação ou aprimoramento que são ministradas em quadras ao lado do torneio principal, tendo a presença, normalmente, de um treinador e um auxiliar. Na etapa anterior, o profissional responsável foi um técnico das categorias de base da Seleção Brasileira de Tênis”, disse César Gomide Oliveira, diretor do evento. "A previsão para esse ano é de que sejam realizadas oito etapas", acrescentou.

Durante o evento, os tenistas participam de uma clínica com o técnico da Seleção Brasileira Feminina, na categoria 12 anos, Éder Barboza.

O Circuito Aberto Juvenil de Tênis 1 é realizado pela Associação Desportiva Ateneu Mansor, através da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado de São Paulo, e conta com o patrocínio do Açúcar Caravelas e Usina Colombo, além do apoio da Kodilar, bebidas Arco Íris, Pollus Móveis, Proença Supermercados, Pinheiral Home Center, Clube de Tênis de Catanduva, Bebedouro Clube e Federação Paulista de Tênis.