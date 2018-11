Daniel Castro

A imprensa de Araraquara dá como certo que a Ferroviária será campeã da Copa Paulista 2018. Dois veículos da cidade simplesmente menosprezaram o Clube Atlético Votuporanguense e apontaram que a semifinal contra o Red Bull foi a final antecipada da competição.

Na internet, o A Cidade On intitulou sua matéria sobre a semifinal com “Em uma final antecipada, Ferroviária empata com Red Bull e tem tudo para levantar o caneco". Já O Imparcial diz "Na grande final antecipada, Ferroviária sofre mas garante vaga". Após a repercussão, os dois sites mudaram os títulos das matérias. As reportagens repercutiram nas redes sociais e no WhatsApp dos torcedores da Alvinegra.

Na semifinal, Ferroviária e Red Bull empataram em 2 a 2 neste domingo (18), em Araraquara. O Ferrinha venceu o primeiro jogo por 2 a 0.

Ferroviária e Votuporanguense decidem a Copa Paulista 2018 em dois jogos, sendo o primeiro em Votuporanga, na Arena Plínio Marin, às 11h de domingo (25).