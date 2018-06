Morreu nesta quarta-feira o ex-goleiro Álvaro Piotto, o conhecido Valô, de 62 anos, que passou pela Votuporanguense em 1987 e foi ídolo na extinta AAV

publicado em 06/06/2018

Valô é apontado como um dos maiores goleiros da história da Votuporanguense

Vítima de infarto fulminante, morreu nesta quarta-feira o ex-goleiro Álvaro Piotto, o Valô, de 62 anos, um dos ídolos da extinta Associação Atlética Votuporanguense. Ele atuou também no América, de Rio Preto, Linense, Catanduvense, Olímpia e Criciúma.

Dentro do terminal rodoviário de São José do Rio Preto, Valô passou mal, chegou a ser socorrido e levado à UPA do Jardim Tangará, no entanto não resistiu.

O ex-arqueiro é natural de Bariri, mas iniciou a carreira no Linense. Em 1978, chegou ao América de Rio Preto, onde permaneceu até 1985. Na Votuporanguense, jogou quatro anos, quando foi destaque no super time de 1987 do presidente Dorival Veronezi.