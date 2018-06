O gerente de futebol Rafael Gatti contou que a Votuporanguense aguarda a apresentação de alguns atletas para reforçar o elenco

publicado em 31/05/2018

Copa Paulista: elenco do Clube Atlético Votuporanguense treina na Arena Plínio Marin (Foto: Rafael Nascimento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO elenco do Clube Atlético Votuporanguense se apresentou no dia 14 de maio e de lá para cá os trabalhos vêm sendo intensificados. Fora de campo, a diretoria continua trabalhando na montagem do elenco.Em conversa com a Cidade FM, o gerente de futebol do CAV, Rafael Gatti, contou que aguarda a apresentação de alguns atletas para reforçar o elenco. “Estamos aguardando para que nós formemos o quanto antes o grupo que disputará a Copa Paulista e todos os jogadores possam trabalhar com o Guanaes”, falou.O gerente revelou alguns nomes que chegaram à Votuporanguense: Pablo (zagueiro), Agnaldo (zagueiro), Renato (zagueiro), Diego Jardim (lateral-esquerdo), Rodolfo, que veio por empréstimo da Ferroviária. “Aos poucos, estamos trazendo atletas que estão firmando conosco. Estamos montando um elenco competitivo”, disse.Nos próximos dias, devem chegar o atacante Léo Aquino. Há ainda atletas em observação pela diretoria da Alvinegra. Um goleiro também deve acertar com o CAV ainda nesta semana.Desde a apresentação do elenco, em 14 de maio, jovens jogadores vêm sendo observados. “Vamos dar mais tempo para fazermos a observação coerente e justa”, completou.Na manhã de hoje, na Arena Plínio Marin, o técnico Rafael Guanaes comanda um treino técnico e tático. Amanhã, os atletas participam de um treino físico, às 9h. À tarde, às 15h, na Arena, o trabalho será técnico e tático. Os jogadores descansam sábado e domingo e voltam às atividades na segunda-feira (4).Preparador físicoWilliam Basso será o novo preparador físico da Alvinegra. O profissional, que estava na Caldense, na Série D do Campeonato Brasileiro, substituirá Jean Cova, que esteve na Votuporanguense na campanha do Campeonato Paulista da Série A2.