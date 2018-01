O atacante foi substituído na partida contra o São Bernardo; a tendência é que Adriano Paulista seja titular

O CAV volta a campo amanhã, às 16h, quando enfrenta o Nacional, em São Paulo

Se o resultado foi bastante do ído para o CAV (Clube Atlé tico Votuporanguense) na tarde do último sábado contra o São Bernardo, pelo menos o desempenho agradou ao técnico Rafael Guanaes. A notícia ruim é que o atacante Nathan, com uma contratura muscular no posterior da coxa esquerda, voltou para Votuporanga. Robinho, que não estava relacionado, já está em São Paulo para se juntar ao grupo.

A Alvinegra perdeu com a saída do atacante Nathan, que deixou a partida lesionado – Adriano Paulista entrou em seu lugar. Para o treinador, a saída do atacante faz o time perder profundidade, a recomposição rápida e a pressão pelo corredor.

Logo após o jogo, Rafael falou com a reportagem da Cidade FM: “foi uma derrota doída, porque nós mandamos no jogo, então tomar um gol no último minuto com um lance que a gente teve para matar... Acontece” comentou. Na visão dele, a equipe demonstrou uma postura excelente, criou oportunidades e “fez um jogo como mandante”. “Tomamos conta o tempo todo, faltou agressividade para definir e perdemos profundidade em alguns momentos”, acrescentou.

O comandante da Alvinegra observou que o CAV foi visitante, mas em nenhum momento se retraiu e também não jogou por uma bola. A derrota, continuou, serve como aprendizado porque, quando chegar no ataque e criar a oportunidade, é importante marcar. “Fizemos um bom jogo”, disse.

Na opinião do técnico, praticamente tudo funcionou bem: a estratégia, a parte tática e os jogadores tecnicamente. Ele lembrou que foi a primeira partida que o CAV não fez gol.

Questionado sobre a “bola do jogo” para o CAV – a oportunidade perdida por Adriano Paulista –, Guanaes observou que “do lado de fora é fácil falar, mas lá dentro é mais difícil executar”. “Estou satisfeito com a minha equipe”.

Rafael relatou ainda acreditar que o grupo está em um caminho certo e que representou bem as cores da Votuporanguense na partida contra o São Bernardo.

Contra o Nacional, o treinador da Votuporanguense entende que é uma situação diferente, já que o campo é outro.