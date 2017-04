O ex-técnico tricampeão Brasileiro pelo São Paulo atendeu a pedidos para fotos e recebeu de presente uma camisa oficial do CAV

publicado em 11/04/2017

Muricy Ramalho recebeu de presente uma camiseta da Votuporanguense (Foto: Cristopher Bueno)

Fábio Ferreira

Os garotos do sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense tiveram uma surpresa na tarde do último sábado (8) no CT do Bolão, em Mirassol. A equipe que se prepara para a disputa do Campeonato Paulista da categoria recebeu a visita do ex-técnico e hoje comentarista do SporTV Muricy Ramalho. O ex-técnico tricampeão Brasileiro pelo São Paulo atendeu a pedidos dos garotos para fotos e no fim recebeu de presente uma camisa da Votuporanguense.

Muricy Ramalho é amigo pessoal do empresário Carlos Roberto, proprietário do CT do Bolão, e resolveu esticar a agenda até o local para rever o amigo depois de marcar presença em um evento beneficente do time São Paulo em Rio Preto.

A parceria entre Votuporanguense e o empresário Carlos Roberto foi anunciada recentemente para a disputa do Campeonato Paulista sub-20. Os garotos treinam em Mirassol sob os olhares do técnico Henrique e disputarão os jogos da competição na Arena Plínio Marin.