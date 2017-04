Com vários titulares no departamento médico, técnico Gilbertão improvisa e quer pelo menos um ponto hoje, às 20h

publicado em 07/04/2017

Técnico Gilbertão escala Votuporanguense com novidades no meio de campo para o jogo de hoje no Barão de Serra Negra Foto: Fábio Ferreira/ A Cidade

Fábio Ferreira

É em clima de decisão que o XV de Piracicaba recebe hoje, às 20h, a Votuporanguense no Estádio Barão de Serra Negra, pela 15ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Os dois times têm a mesma pontuação, 18 pontos, e precisam de mais quatro pontos em quatro rodadas para decretar de vez a permanência na Série A2. O CAV tem diversos desfalques para a partida, mas quer arrancar pelo menos um empate para manter o XV atrás na tabela.

Consciente da dificuldade de jogar fora de casa sem vários titulares, o técnico Gilbertão evita lamentar e prefere valorizar o grupo que tem em mãos. “Penso que os que têm condições são os melhores. Os que vão para o jogo tem qualidade e toda minha confiança. Sempre falei que as oportunidades iriam surgir e agora é hora do grupo mostrar que todos têm capacidade”.

Logo após o treinamento da manhã de ontem, o treinador da Alvinegra confirmou o time com: Vitor Prada; Pacheco, Marcelo Godri, Willyan e Felipe Gregory; Xaves, Kléber, Douglas e Paulo Josué; Uálisson Pikachu e Anderson Cavalo.

O comandante do CAV explicou sobre as opções por Kléber e Douglas como volantes no meio. “Vejo os dois como um casamento perfeito com o Pacheco e o Gregory nas laterais para conter as investidas do adversário”. Gilbertão ainda afirmou que “problemas à parte, nós precisamos entender que é um confronto direto e não podemos deixar essa equipe distanciar na tabela”.





Oito dias

O técnico da Votuporanguense fez questão de afirmar que a hora é de caprichar porque nos próximos oito dias o CAV define sua vida. “Serão três jogos nestes oito dias que definirão o futuro do clube. Isto requer uma atenção e entrega por parte de todos para conseguirmos concretizar de vez nosso objetivo de permanecer na divisão”.





Adversário

Para o jogo de hoje, contra a Votuporanguense, o técnico Vica, do XV de Piracicaba, não poderá contar com o meia Gilsinho, que está suspenso devido ao terceiro cartão amarelo. Outro desfalque é o atacante Bruno Santos, que está entregue ao departamento médico com estiramento na coxa esquerda.