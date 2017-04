Votuporanguense abriu o placar logo no início do jogo e ampliou ainda no primeiro tempo para decretar o rebaixamento do Jacaré

publicado em 12/04/2017

Nathan fez o segundo gol da Votuporanguense (Foto: Rafael Nascimento/ CAV)

Fábio Ferreira

Mais uma vez o gramado da Arena Plínio Marin sofreu com a forte chuva que caiu em Votuporanga e a bola pouco rolou no primeiro tempo da partida. Mas a Votuporanguense foi eficiente nas chances que teve e matou o jogo já na primeira etapa. Com gols de Uálisson Pikachu e Nathan, a Alvinegra venceu por 2 a 0 e decretou o rebaixamento do Rio Preto à Série A3, na tarde desta quarta-feira (12).

A vitória mais uma vez alivia o CAV na luta contra o rebaixamento. Com a lição de casa feita, a Votuporanguense chega aos 22 pontos e fica provisoriamente em 12º lugar até a conclusão da rodada. O Rio Preto, já sem chances de permanecer na Série A2, segue com apenas 13 pontos na vice-lanterna da competição.

O CAV segue jogando na Arena Plínio Marin na próxima rodada e uma vitória sela de vez a permanecia da Alvinegra na divisão. O time do técnico Gilbertão encara o Capivariano, no próximo sábado (15), às 15h. No mesmo sábado, o Rio Preto apenas cumpre tabela em casa contra o Rio Claro, às 10h.

O jogo

Foi debaixo de muita chuva que a Votuporanguense deu o pontapé inicial para encarar o Rio Preto na Arena Plínio Marin. A dificuldade para a bola rolar era imensa com um gramado totalmente encharcado. Mas foi justamente neste detalhe que o CAV acabou favorecido logo no início de jogo. Em lance de cruzamento, o goleiro do Rio Preto se atrapalhou com a bola e Uálisson Pikachu completou para estufar as redes.

Como só a vitória interessava ao Rio Preto, o Jacaré não se intimidou e partiu pra cima do CAV para tentar o empate. Os visitantes apostavam nos chutes de fora da área e lançamentos aéreos, mas sem grande perigo ao gol da Alvinegra.

Na primeira oportunidade que teve de ampliar, a Alvinegra foi eficiente. Uálisson Pikachu, o melhor no primeiro tempo, arrancou do meio de campo e carregou até a cara do gol. Na conclusão, a bola bateu no travessão e caiu nos pés de Nathan, que não desperdiçou.

Na volta para o segundo tempo, o Rio Preto tentou seu último suspiro na Série A2, mas perdeu incrivelmente duas oportunidades na cara do gol da Alvinegra em lances de confusão na área. Já o CAV apostava nos rápidos contra-ataques para surpreender o Jacaré que buscava o gol desesperadamente.

O Rio Preto tentou, tentou, mas a bola não entrou. No fim, o volante Everton do esmeraldino ainda foi expulso. A Votuporanguense apenas conduziu até o fim para comemorar o triunfo em casa. O Jacaré bate de volta a Série A3 depois de ter conseguido o acesso no ano passado.