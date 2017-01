A Rádio Cidade AM 1190 transmite a partida de hoje ao vivo a partir das 15h30

publicado em 08/01/2017

Técnico Ito Roque testa elenco do CAV hoje diante do Cascavel-PR na Arena

O time profissional da Votuporanguense que disputa a Série A2 do Campeonato Paulista 2017 tem na tarde de hoje um importante teste diante do torcedor, às 16h, na Arena Plínio Marin. A equipe comandada pelo técnico Ito Roque encara o Cascavel, da 1º divisão do Campeonato Paranaense, em jogo-treino que terá cobrança de ingressos com preço único de R$ 10 para o setor de arquibancada lateral.

De acordo com o presidente da Votuporanguense, Marcelo Stringari, a intenção é testar o elenco diante de uma forte equipe para testar o nível do grupo da Alvinegra. Este será o segundo teste do CAV na pré-temporada. No final de dezembro, antes da folga de fim de ano, a equipe goleou o sub-20 do Cavinho em jogo-treino realizado na Arena e com portões abertos para o torcedor. Na oportunidade, o destaque foi o atacante Anderson Magrão, que fez dois gols.

A partida da tarde deste domingo terá dois tempos de 45 minutos e o número de altrações nas equipes será livre. Antes da estreia na Série A2, no dia 28, contra o Água Santa, em casa, o CAV ainda fará mais dois testes. Os adversários serão o Catanduvense, fora de casa, e o Mirassol, dia 21, em jogo amistoso na Arena Plínio Marin. A Rádio Cidade AM 1190 transmite a partida de hoje ao vivo a partir das 15h30.