Dupla de sucesso na conquista do acesso do CAV à Série A2 em 2015 vão comandar o futebol no tradicional clube goiano

publicado em 29/12/2016

EX-CAV, Marcelo Henrique Dias e Eder Delarice trabalharão juntos no futebol goiano

Para o orgulho do Votu poranguense, dois ex- profissionais que conquistaram o acesso para o Campeonato Paulista da Série A2 vão trabalhar num dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. Trata-se do ex-técnico Marcelo Dias, vice-campeão da Série A3 em 2015, e do gerente de futebol Éder Delarice. Os dois vão fazer parte da comissão técnica do Vila Nova-GO, que é dirigido pelo técnico Mazola Júnior.

Dias estava no Comercial-SP e será auxiliar-técnico, ocupando a vaga de Leandro da Silva, o Cuca, que vai auxiliar Fábio Carille no Corinthians. Delarice, por sua vez, será gerente de futebol. Ele teve uma boa passagem no clube de Votuporanga. Chegou em outubro de 2014 e foi um dos responsáveis pela montagem do elenco que subiria no ano seguinte, juntamente com Marcelo Dias.

“Fiquei muito feliz quando eu soube da contratação do Marcelo e o Éder, pelo Vila Nova. São dois excelentes profissionais e que tem tudo para seguirem crescendo. O Marcelo Dias no pouco tempo de treinador já conta com uma bagagem marcante. Esteve fora do país e ainda fez uma passagem de estágio na Ponte Preta. Salvou o Olímpia do rebaixamento. Além de um grande profissional é meu amigo e muito querido pela nossa torcida”, comentou o presidente do CAV, Marcelo Stringari

“O Éder é um profissional que tem uma função de viajar e acompanhar campeonatos brasileiros das séries B, C, e D. Enfim, será de suma importância para o time goiano. É muito querido por nós da diretoria e, em especial, pelo torcedor votuporanguense. Desejo a eles a melhor sorte do mundo”, finalizou o dirigente Alvinegro. Dias e Delarice se apresentam na próxima segunda-feira juntamente com o restante da comissão técnica iniciando os trabalhos para o Campeonato Goiano

O Campeonato Goiano contará com 10 clubes divididos em dois grupos de cinco. No Grupo A, estão Vila Nova, Goiás, Itumbiara, CRAC e Iporá. Já no Grupo B, fazem parte as equipes do Atlético-GO, Anápolis, Aparecidense, Goianésia e Rio Verde. O Vila faz a sua estreia contra o Atlético, no próximo dia 28, às 17 horas, fora de seus domínios.





CAV

Enquanto isso em Votuporanga, o Clube Atlético Votuporanguense segue se preparando para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2. Ontem pela manhã, o foco foi na atividade física, na academia do Campus Centro da Unifev.