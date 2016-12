Técnico da Votuporanguense confirma que aposta no entrosamento da Copa Paulista com força e velocidade de atletas que chegaram

publicado em 28/12/2016

“Temos pés no chão”, diz Ito Roque sobre a dificuldade que espera encontrar na A2

Jociano Garofolo

garofolo@acidadevotuporanga.com.br





O Clube Atlético Votuporanguense segue sua preparação com objetivo de fazer bonito no Campeonato Paulista da Série A2. Ontem, o treino foi em Meridiano e hoje as atividades serão dividas pela manhã na academia e à tarde na AABB. Tudo caminha conforme o planejado do treinador Ito Roque.

O comandante falou em entrevista sobre como está a pré-temporada que um dos trunfos do CAV 2017 é a fusão da base formada na Copa Paulista, 65% do time, segundo Roque, com nomes que chegaram como novidade. “É importante pelo entrosamento e ter uma defesa forte. Tivemos dificuldades para contratar atacantes na Copa Paulista e agora conseguimos trazer alguns atletas com perfil de força e velocidade, que cumprem funções táticas importantes dentro de campo. Juntando com o pessoal que permaneceu no elenco com os que contratamos, espero ter uma equipe forte em 2017”, avalia.

Ito Roque voltou a falar sobre a dificuldade que espera no Paulista do ano que vem. “A Série A2 é um Paulistão sem os grandes. Um dos campeonatos mais fortes do Brasil. Temos que ter um time competitivo, com peças de reposição”.

O objetivo, entretanto, é figurar entre os primeiros da tabela de classificação. “O pensamento de todo mundo é chegar ao fim da primeira fase entre os quatro primeiros e tentar buscar o acesso. Temos pés no chão, sabemos onde podemos chegar, mas espero fazer um campeonato competitivo”.