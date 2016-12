Segundo maior artilheiro da história da Alvinegra já integra o elenco que vai disputar o campeonato da Série A2 de 2017

publicado em 17/12/2016

Anderson Cavalo pede a bola; artilheiro mostrou dedicação no primeiro treino após volta

Jociano Garofolo

garofolo@acidadevotuporanga.com.br





Há jogadores que não tem jeito, parece que nasceram para atuar em certos clubes. É sem exagero o caso do atacante Anderson Cavalo, que ontem, em sua apresentação ao elenco da Votuporanguense que vai disputar o Campeonato paulista de 2017, mostrou-se totalmente à vontade ao clube.

O atleta chegou pela manhã na Arena Plínio Marin, reviu colegas, amigos, torcedores, tirou fotos. Rapidamente, ele se integrou ao grupo que treina desde segunda-feira (12) com o técnico Ito Roque. Ele está literalmente em casa.

No período da tarde, treinou forte no Clube dos 40, brincou com a imprensa, com os companheiros e falou sobre a volta a Votuporanga, após a eliminação do time na Copa Paulista. “É um prazer estar aqui novamente. Recebi o convite da diretoria, entrei em acordo com o São Bento e decidi voltar para ajudar o time na Série A2, brigar pelo acesso para a primeira divisão. Cheguei e já fui trabalhar. É assim que eu gosto”, comentou.

Para cavalo, jogar a Série A2 pelo CAV tem um sabor especial. É dar continuidade a um projeto de 2015, quando ajudou a Votuporanguense a conquistar o acesso e deixar a Série A3. “Vou dar prosseguimento sim ao acesso conquistado em 2015, mas desta vez jogando desde o início do campeonato da A2. Assim que eu estiver livre da punição, vou poder entrar e ajudar meus companheiros”.

Cavalo deve estar liberado para atuar pelo CAV apenas na quinta rodada, já que ainda terá quatro jogos para cumprir, por conta da briga contra o Red Bull, na Copa Paulista. Sobre o grupo atual de jogadores, disse que conhece bem todos os atletas, entre eles Nathan, descrito por ele “como atacante de muita qualidade e habilidade”. “O empenho de todos será em prol ao acesso”, comentou Anderson.

Cavalo também aproveitou para elogiar o apoio que recebe da massa alvinegra e convocou a torcida a apoiar o time. “Gostaria de agradecer todas as mensagens que recebi dos torcedores, de carinho por mim e minha família. Dizem que quem bebe da água de Votuporanga sempre volta, e aqui estou. Espero dar continuidade e que a torcida prossiga apaixonada como ela é, que tenho certeza que essa equipe dará muitas alegrias na Série A2”.