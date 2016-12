Jogadores foram dispensados na quinta-feira (22) para passar data com a família e já retornaram aos treinos para a A2

publicado em 27/12/2016

Técnico Ito Roque terá semana cheia de trabalhos, incluindo coletivo contra sub-20

Jociano Garofolo

garofolo@acidadevotuporanga.com.br





Passadas as festas do Natal, o elenco do Clube Atlético Votuporanguense voltou a suar a camisa em preparação para o Campeonato Paulista da Série A2. Após a folga do fim de semana, os atletas já retomaram o cronograma de treinos visando o melhor condicionamento físico e também técnico para 2017.

O elenco foi dispensado na última quinta-feira (22) após o treinamento e retornou aos trabalhos na tarde de ontem. Segundo o cronograma oficial divulgado pelo clube, foi feito um trabalho de fortalecimento muscular na academia, seguido de aeróbio (força, velocidade e agilidade) na Arena.

Hoje pela manhã, o elenco viaja para Meridiano. À disposição do técnico Ito Roque, os jogadores treinarão com bola, em atividade técnico-tática. Na quarta-feira, o CAV faz treino físico pela manhã na academia e na Arena, com atividade com bola no campo da AABB. Na quinta (29), faz mais um treino tático em Meridiano.