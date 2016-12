As partidas servirão para preparação do elenco do técnico Ito Roque que disputa o campeonato da Série A2 de 2017

Ito Roque encerrou ontem a primeira semana de pré-temporada para disputa da Série A2 (A Cidade/Jociano Garofolo)

O Clube Atlético Votu poranguense confirmou oficialmente a realização de duas partidas amistosas, para o mês de janeiro, em preparação para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 de 2017. Os adversários são o Grêmio Catanduvense, que disputa a Série A3, e o URT de Minas Gerais, que se prepara para a disputa do Mineiro, Copa do Brasil e Série D do Brasileiro em 2017.

Os jogos amistosos foram agendados para os dias 12 de janeiro, contra o URT, e 14 de janeiro, contra o Catanduvense. Entretanto, a diretoria do clube não divulgou e espera definir em breve os locais e horários dos jogos.

Serão duas oportunidades, antes da estreia na Série A2, do treinador Ito Roque poder testar jogadores e formações, e mais que isso, poder dar ritmo de jogo aos atletas. O CAV inicia no estadual no dia 29 de janeiro, contra o Água Santa, de Diadema, na Arena Plínio Marin.





Primeira semana

O elenco da Votuporanguense encerrou ontem pela manhã, na Arena Plínio Marin, a primeira semana de treinamentos. Contando com 24 jogadores, entre eles o atacante Anderson Cavalo, que chegou a Votuporanga na sexta-feira (16), o elenco foca nos treinos físicos.