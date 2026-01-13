Foi publicado ontem no Diário Oficial do Município o Decreto Nº 19 921, de 12 de janeiro de 2026, que nomeia Silvia Letícia de Faria para exercer o cargo de secretária municipal da Educação

publicado em 14/01/2026

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brFoi publicado ontem no Diário Oficial do Município o Decreto Nº 19 921, de 12 de janeiro de 2026, que nomeia Silvia Letícia de Faria para exercer o cargo de secretária municipal da Educação. Portanto, a educadora retorna para a sua cadeira.Também ontem, a Prefeitura publicou o Decreto Nº 19 922, de 12 de janeiro de 2026, que designou a servidora pública municipal Luciana Moreira de Mariz, que estava substituindo Silvia, para exercer a função de confiança de assistente de gestão administrativa da Secretaria Municipal da Educação, ocupação que atuava antes.Na semana passada, como noticiou o A Cidade, a secretária Silvia se afastou do cargo para tratar de procedimentos administrativos relacionados à sua aposentadoria. Durante esse intervalo, ela retornou temporariamente ao cargo de origem, de PEB I (Professor de Educação Básica I), sendo que seria novamente nomeada secretária municipal da Educação em fevereiro, o que ocorreu antes.Enquanto durou o afastamento, a pasta foi comandada por Luciana Moreira de Mariz, que ocupava o cargo de assistente de gestão administrativa da Secretaria Municipal da Educação, para onde retornou agora. A profissional foi responsável pelas atribuições da secretaria, uma vez que atua diretamente Silvia.Silvia Letícia de Faria está à frente da Secretaria Municipal da Educação desde novembro do ano passado, quando assumiu o cargo no lugar de Marcelo Batista. A secretária possui 33 anos de experiência na área educacional e mais de 20 anos de carreira como servidora pública municipal, com atuação na Secretaria da Educação.Ao longo de sua trajetória profissional, Letícia já exerceu as funções de professora, diretora de escola, articuladora do Programa São Paulo Pela Primeiríssima Infância, assessora pedagógica e, neste ano, atuou como assistente de Gestão Administrativa. Formada em Pedagogia, Silvia Letícia também possui especializações na área educacional, com destaque para a de Gestão Escolar, concluída em 2016 pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).Além da atuação na rede pública, ela é reconhecida por desenvolver trabalhos de consultoria educacional voltados à formação continuada de professores e profissionais de suporte pedagógico.