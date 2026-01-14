A Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Oba Festival, anuncia a realização da Pista Solidária do Carnaval de Votuporanga 2026

A Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Oba Festival, anuncia a realização da Pista Solidária do Carnaval de Votuporanga 2026, uma iniciativa que une cultura, entretenimento e solidariedade. A ação tem início no dia 27 de janeiro e possibilita o acesso do público ao Mundo Oba por meio da doação de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade, presidido pela primeira-dama Rose Seba.O credenciamento para acesso à Pista Solidária será realizado no Parque da Cultura, ponto oficial de arrecadação, durante o horário de atendimento do espaço, de terças a sextas-feiras, das 8h às 17h, e aos sábados e domingos, das 15h às 20h, por meio de cadastramento com reconhecimento facial, contribuindo para garantir mais segurança, organização e agilidade no acesso do público ao Carnaval.Para ter acesso à Pista Solidária, serão aceitas doações de um quilo de alimento não perecível por dia de evento (arroz, feijão, macarrão, açúcar, óleo, farinha, leite em pó, fubá, achocolatado ou até enlatados), sendo os convites limitados, intransferíveis e válidos exclusivamente para a data correspondente. O acesso de menores seguirá critérios específicos: crianças e adolescentes com menos de 16 anos somente poderão entrar acompanhados por responsável legal maior de 18 anos, enquanto jovens de 16 e 17 anos poderão acessar o evento acompanhados por responsável maior de idade ou mediante autorização por escrito dos responsáveis legais.A parceria entre a Prefeitura de Votuporanga e o Oba Festival reafirma o compromisso do município com o fortalecimento da cultura, a valorização das tradições carnavalescas e o incentivo a ações solidárias que beneficiam diretamente as famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.