publicado em 14/01/2026

Da redaçãoA mãe do pequeno Bryan Vinícius, de 3 anos de idade, sofreu uma tentativa de golpe pelo WhatsApp, no qual golpistas se passaram por funcionários da Santa Casa para tentar extorquir dinheiro de Cinthia, mãe de Bryan. O caso ocorreu anteontem, na parte da tarde, na residência da família.De acordo com Cinthia, ela recebeu uma mensagem no WhatsApp de alguém se identificando como o médico responsável pelo plantão do hospital. Os golpistas então tentaram indicar que Bryan teria tido um agravamento do estado de saúde devido a uma infecção e precisaria de cinco ampolas de um medicamento específico. Para que os medicamentos fossem aplicados, seria necessário pagar R$ 477,89. Felizmente, Cinthia não chegou a fazer o pix, percebendo o golpe antes disso. “Se meu filho não estivesse aqui comigo, se ele não tivesse recebido alta, eu acho que nessas horas, o que a gente tinha eu tinha dado”, conta a mãe.A Santa Casa informou que não faz qualquer tipo de cobranças por telefone ou WhatsApp, nem solicita depósitos ou transferências PIX. Caso qualquer pessoa receba contatos com esse tom, não forneça dados pessoais ou faça qualquer pagamento.No começo do ano, Bryan Vinícius fraturou o fêmur após um acidente doméstico e precisará de cuidados contínuos ao longo dos próximos meses, o que impactou diretamente a rotina e a renda familiar. “Como somos trabalhadores autônomos, nossa renda depende do nosso trabalho diário. No entanto, o Bryan precisará de cuidados totais e ficará 90 dias de atestado” contou Cinthia ao jornal A Cidade.Para ajudar com essas dificuldades, a família organizou uma rifa solidária, com prêmios variados oferecidos por amigos e um prêmio maior de R$ 200. De acordo com Cinthia, o que for arrecadado será utilizado em “medicações, fraldas, alimentação e custos básicos da casa durante esse período.” Quem desejar contribuir de outra forma pode realizar doações por meio da chave Pix (celular) 17997877818, em nome de Cinthia Magalhães Fernandes.