Espaço une diversão, interação social e premiações diárias acessíveis, consolidando-se como nova opção de lazer para a cidade e região

publicado em 14/01/2026

Equipe do Cap Legal reunida durante a inauguração. ( Foto: Jornal A Cidade)

Votuporanga ganhou, no último sábado, 10, à tarde, um novo e vibrante ponto de encontro para quem busca entretenimento, convivência social e a emoção das partidas premiadas. Foi inaugurada oficialmente a casa Cap Legal - Jockey Clube Carazinhense Agência Votuporanga, originário da cidade de Carazinho, no Rio Grande do Sul, com tradição na atividade. A abertura marcou a chegada de um conceito já consolidado em outras regiões do país e que agora passa a fazer parte da rotina dos moradores de Votuporanga e cidades vizinhas.De acordo com Gabriel Adami, representante legal do Cap legal – Jokey club Carazinhense Agência Votuporanga vai muito além do jogo. “A ideia é oferecer não só entretenimento pessoal, mas também interpessoal. É um espaço para sentar, jogar, conhecer novas pessoas ou até reencontrar amigos”, explica. O ambiente foi planejado para ser acolhedor, confortável e acessível, valorizando o convívio social aliado à diversão.A inauguração superou as expectativas. Cerca de 200 pessoas passaram pela casa ao longo do dia, demonstrando o interesse do público pela novidade. As atividades começaram às 15h e seguiram até as 23h, com a realização de aproximadamente 30 rodadas premiadas, mantendo o clima de animação do início ao fim da última jogada. A movimentação intensa reforçou o potencial da Agência como uma nova referência em lazer na cidade.No funcionamento regular, a casa realiza diariamente uma média de 50 a 60 partidas premiadas, o que, segundo Gabriel, é exatamente o tipo de entretenimento mais procurado pelo público local. Outro diferencial importante está na acessibilidade dos valores: as cartelas custam, em média, R$ 1,00 ou R$ 2,00, tornando a experiência democrática e aberta a todos os perfis de frequentadores. Cartelas de valores acessíveis também podem adquiridas para apostas em corridas de cavalos nos dias de páreos realizados na sede do Rio Grande do Sul, quando serão feitas transmissões simultâneas acompanhadas em telões instalados no local.O Cap Legal - Jokey Club Carazinhense Agência Votuporanga funciona de terça a domingo, a partir das 15h. Um atrativo especial é destinado aos clientes que chegam logo na abertura: eles concorrem à chamada premiação comprovada, que consiste em uma cartela com 90 números, aumentando significativamente as chances de contemplação logo no início das rodadas.A repercussão positiva não ficou restrita a Votuporanga. Durante a inauguração, a casa recebeu visitantes de diversas cidades da região, como São João das Duas Pontes, Mirassol, Fernandópolis e São José do Rio Preto. Os feedbacks, segundo a gerência, foram extremamente positivos, destacando a organização, o ambiente agradável e a dinâmica das partidas.Instalado na Avenida Vale do Sol, nº 5245, o Cap Legal – Jokey Club Carazinhense Agência Votuporanga já nasce com a missão de se tornar um ponto fixo de lazer, integração e entretenimento para a população regional. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 99112-3156.Com uma proposta inovadora, funcionamento diário, premiações constantes e valores acessíveis, o Cap Legal – Jokey Club Carazinhense Agência Votuporanga chega para somar ao cenário de entretenimento de Votuporanga, prometendo tardes e noites de diversão, encontros e boas histórias para seus frequentadores. Em continuidade a um trabalho que vinha sendo desenvolvido pelo Cap legal na região há mais de dois anos. Porém, anteriormente era feito por retransmissão em pontos conveniados e agora em local próprio.