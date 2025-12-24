Equipe treina desde outubro e estreia no dia 2 de janeiro na Arena Plínio Marin, sede do Grupo 2 da competição

publicado em 24/12/2025

Marcus Vinícius Viola, treinador do time sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense que se prepara para a Copinha (Fotos: @fotofut017)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO time sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense entra na reta final de preparação para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. A equipe tem mantido uma rotina diária de treinamentos, utilizando três locais diferentes para as atividades: a cidade de Álvares Florence, o campo da Ferroviária e o campo da Unifev, localizado na Cidade Universitária.Recentemente, a Federação Paulista de Futebol divulgou a tabela detalhada da primeira fase da competição. O Cavinho fará sua estreia no dia 2 de janeiro, sexta-feira, às 15h45, diante do Galvez-AC, em partida com transmissão ao vivo pelo YouTube Paulistão. O segundo compromisso da equipe será no dia 5 de janeiro, segunda-feira, às 18h15, quando enfrenta o Falcon-SE, novamente com transmissão pelo YouTube Paulistão. Encerrando a participação na fase inicial, a Pantera terá pela frente o Grêmio no dia 8 de janeiro, quinta-feira, às 21h30, em confronto que contará com transmissão da CazéTV.Todos os jogos da Alvinegra na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior serão realizados na Arena Plínio Marin, que será a sede do Grupo 2 da competição e também receberá os demais confrontos da chave.A preparação do sub-20 do CAV teve início no dia 13 de outubro e ocorre sob o comando do técnico Marcus Vinícius Viola. O elenco é formado por 30 atletas, incluindo 10 jogadores naturais de Votuporanga, muitos deles revelados nas escolinhas da Prefeitura. O grupo também conta com jovens talentos que se destacaram recentemente no Campeonato Paulista Sub-17, integrando a base que representará o clube na principal competição de categorias de base do futebol brasileiro.Organizada pela Federação Paulista de Futebol, a Copinha de 2026 contará com 32 sedes e reunirá 128 clubes de diversas regiões do país. Considerada a principal competição de base do futebol brasileiro, o torneio terá início no dia 2 de janeiro e será encerrado em 25 do mesmo mês, mantendo o calendário tradicional que culmina com a final disputada no aniversário da cidade de São Paulo.