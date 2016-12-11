Cerimônia na Concha Acústica marcou a “inauguração” da decoração natalina na cidade e a abertura das festividades de fim de ano
Lideranças políticas e empresariais da cidade participaram ontem da cerimônia do acender das luzes de Natal em Votuporanga (Foto: A Cidade)
Franclin Duarte
franclin@acidadevotuporanga.com.br
A Prefeitura de Votuporanga, por meio da secretaria municipal de Cultura e Turismo, realizou na noite de ontem a cerimônia do acender das luzes e “inauguração” da decoração natalina. No ato também foi anunciada a programação oficial das festividades de fim de ano, que contarão com atrações culturais e a tradicional chegada do Papai Noel, que ocorrerá no próximo dia 12.
Batizada de “Natal Luz e Esperança 2025”, a programação mantém atrações que já viraram tradição, como a roda-gigante, sucesso na edição anterior, e ao lado dela foram montados o carrossel, o trenzinho e outros brinquedos que garantem diversão para crianças e adultos.
Já a principal novidade ficou para a rua Alagoas, que foi inteiramente iluminada no trecho entre a rua Amazonas e a rua São Paulo, transformando o percurso em um corredor de luzes. Outro destaque é o presépio montado na rua Alagoas, para resgatar o verdadeiro espírito natalino: o nascimento de Jesus, valorizando e destacando um dos principais cartões postais da cidade, a Catedral de Votuporanga.
Confira a programação:
3/12 (quarta-feira) – 20h
Desfile de Moda (Senac)
Concha Acústica "Prof. Geraldo A. Machado"
4/12 (quinta-feira) – 20h
Festival de Natal Escola Coopevo Dinâmica
Concha Acústica "Prof. Geraldo A. Machado"
5/12 (sexta-feira) – 19h
Trem Iluminado da Rumo
Estação Ferroviária
5/12 (sexta-feira) – 20h
Banda Zequinha de Abreu
Natal Unifev – Cidade Universitária
6/12 (sábado) – 20h
Projeto de Dança Dolores Pardo Da Costa
Concha Acústica "Prof. Geraldo A. Machado"
7/12 (domingo) – 20h
Coral Canto Livre (Escola Municipal De Artes)
Concha Acústica "Prof. Geraldo A. Machado"
10/12 (quarta-feira) – 20h
Formatura Escola “Uzenir Coelho Zeitune”
Concha Acústica "Prof. Geraldo A. Machado"
11/12 (quinta-feira) – 16h
Projeto Seresta Cortejo – Baú De Afetos (Sesc)
Rua Amazonas (área central)
11/12 (quinta-feira) – 20h
Aqua: Um Espetáculo Submerso (Studio Dança Mariana Maricato)
Concha Acústica "Prof. Geraldo A. Machado"
11/12 (quinta-feira) – 20h
Banda Zequinha de Abreu
Praça São Bento (feira livre)
12/12 (sexta-feira) – 18h
Chegada Papai Noel (Acv)
Praça Cívica "Prof. Benedito L. Oliveira"
12/12 (sexta-feira) – 20h
Celebração Dia da Bíblia (Conselho Pastores)
Concha Acústica "Prof. Geraldo A. Machado"
13/12 (sábado) – 20h
Cantos de Fé e Liberdade (Quarteto Spirituals)
Praça Cívica "Prof. Benedito L. Oliveira"
14/12 (domingo) – 20h
Banda Zequinha de Abreu
Praça Cívica "Prof. Benedito L. Oliveira"
15/12 (segunda-feira)
Apresentação Mostra Leão Amigo
16/12 (terça-feira) – 20h
Audição Escola Municipal de Artes
Concha Acústica "Prof. Geraldo A. Machado"
17/12 (quarta-feira) – 20h
Musical Um Mundo Melhor (Douglas, Maira Gualberto E Convidados)
Praça Cívica "Prof. Benedito L. Oliveira"
18/12 (quinta-feira) – 20h
Show Um Dia de Verão (Kelvin Arruda)
Praça Cívica "Prof. Benedito L. Oliveira"
19/12 (sexta-feira) – 19h30
Banda Zequinha de Abreu
Simonsen
19/12 (sexta-feira) – 20h
Camerata Villa-Lobos (Circuito CultSP)
Concha Acústica "Prof. Geraldo A. Machado"
20/12 (sábado) – 20h
Espetáculo Filho de Deus Menino Meu (Comunidade Católica Shalom)
Concha Acústica "Prof. Geraldo A. Machado"
21/12 (domingo) – 20h
Banda Zequinha de Abreu
Praça Cívica "Prof. Benedito L. Oliveira"
22/12 (segunda-feira) – 20h
Coral de Violas – A Voz Do Sertão (Centro Folclore)
Praça Cívica "Prof. Benedito L. Oliveira"
23/12 (terça-feira) – 20h
História Cantada (Thalia Munhoz)
Praça Cívica "Prof. Benedito L. Oliveira"