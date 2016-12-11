Cerimônia na Concha Acústica marcou a “inauguração” da decoração natalina na cidade e a abertura das festividades de fim de ano

publicado em 02/12/2025

Lideranças políticas e empresariais da cidade participaram ontem da cerimônia do acender das luzes de Natal em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga, por meio da secretaria municipal de Cultura e Turismo, realizou na noite de ontem a cerimônia do acender das luzes e “inauguração” da decoração natalina. No ato também foi anunciada a programação oficial das festividades de fim de ano, que contarão com atrações culturais e a tradicional chegada do Papai Noel, que ocorrerá no próximo dia 12.Batizada de “Natal Luz e Esperança 2025”, a programação mantém atrações que já viraram tradição, como a roda-gigante, sucesso na edição anterior, e ao lado dela foram montados o carrossel, o trenzinho e outros brinquedos que garantem diversão para crianças e adultos.Já a principal novidade ficou para a rua Alagoas, que foi inteiramente iluminada no trecho entre a rua Amazonas e a rua São Paulo, transformando o percurso em um corredor de luzes. Outro destaque é o presépio montado na rua Alagoas, para resgatar o verdadeiro espírito natalino: o nascimento de Jesus, valorizando e destacando um dos principais cartões postais da cidade, a Catedral de Votuporanga.3/12 (quarta-feira) – 20hDesfile de Moda (Senac)Concha Acústica "Prof. Geraldo A. Machado"4/12 (quinta-feira) – 20hFestival de Natal Escola Coopevo DinâmicaConcha Acústica "Prof. Geraldo A. Machado"5/12 (sexta-feira) – 19hTrem Iluminado da RumoEstação Ferroviária5/12 (sexta-feira) – 20hBanda Zequinha de AbreuNatal Unifev – Cidade Universitária6/12 (sábado) – 20hProjeto de Dança Dolores Pardo Da CostaConcha Acústica "Prof. Geraldo A. Machado"7/12 (domingo) – 20hCoral Canto Livre (Escola Municipal De Artes)Concha Acústica "Prof. Geraldo A. Machado"10/12 (quarta-feira) – 20hFormatura Escola “Uzenir Coelho Zeitune”Concha Acústica "Prof. Geraldo A. Machado"11/12 (quinta-feira) – 16hProjeto Seresta Cortejo – Baú De Afetos (Sesc)Rua Amazonas (área central)11/12 (quinta-feira) – 20hAqua: Um Espetáculo Submerso (Studio Dança Mariana Maricato)Concha Acústica "Prof. Geraldo A. Machado"11/12 (quinta-feira) – 20hBanda Zequinha de AbreuPraça São Bento (feira livre)12/12 (sexta-feira) – 18hChegada Papai Noel (Acv)Praça Cívica "Prof. Benedito L. Oliveira"12/12 (sexta-feira) – 20hCelebração Dia da Bíblia (Conselho Pastores)Concha Acústica "Prof. Geraldo A. Machado"13/12 (sábado) – 20hCantos de Fé e Liberdade (Quarteto Spirituals)Praça Cívica "Prof. Benedito L. Oliveira"14/12 (domingo) – 20hBanda Zequinha de AbreuPraça Cívica "Prof. Benedito L. Oliveira"15/12 (segunda-feira)Apresentação Mostra Leão Amigo16/12 (terça-feira) – 20hAudição Escola Municipal de ArtesConcha Acústica "Prof. Geraldo A. Machado"17/12 (quarta-feira) – 20hMusical Um Mundo Melhor (Douglas, Maira Gualberto E Convidados)Praça Cívica "Prof. Benedito L. Oliveira"18/12 (quinta-feira) – 20hShow Um Dia de Verão (Kelvin Arruda)Praça Cívica "Prof. Benedito L. Oliveira"19/12 (sexta-feira) – 19h30Banda Zequinha de AbreuSimonsen19/12 (sexta-feira) – 20hCamerata Villa-Lobos (Circuito CultSP)Concha Acústica "Prof. Geraldo A. Machado"20/12 (sábado) – 20hEspetáculo Filho de Deus Menino Meu (Comunidade Católica Shalom)Concha Acústica "Prof. Geraldo A. Machado"21/12 (domingo) – 20hBanda Zequinha de AbreuPraça Cívica "Prof. Benedito L. Oliveira"22/12 (segunda-feira) – 20hCoral de Violas – A Voz Do Sertão (Centro Folclore)Praça Cívica "Prof. Benedito L. Oliveira"23/12 (terça-feira) – 20hHistória Cantada (Thalia Munhoz)Praça Cívica "Prof. Benedito L. Oliveira"