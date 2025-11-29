Confusão dentro da escola Benedito Israel Duarte foi parar na delegacia após briga e troca de agressões; caso é investigado

publicado em 02/12/2025

Um pai e o diretor da escola "Professor Benedito Israel Duarte" trocaram agressões na tarde de ontem em Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuproanga.com.brUma confusão envolvendo o pai de um aluno e o diretor da Escola Municipal “Professor Benedito Israel Duarte”, localizada no CDHU Vereador José Nunes Pereira, na zona Norte de Votuporanga, terminou em troca de agressões físicas, registro na polícia e abertura de sindicância administrativa por parte da Prefeitura. O caso foi registrado no fim da tarde desta segunda-feira (1).De acordo com informações apuradas junto à polícia, o pai procurou o diretor da unidade para tirar satisfação sobre um problema interno envolvendo seu filho. Durante a conversa, os ânimos se exaltaram e a discussão evoluiu para troca de socos e agressões dentro da escola.A Polícia Militar foi acionada e conduziu os envolvidos até a Central de Polícia Civil de Votuporanga, onde foi registrado boletim de ocorrência. As circunstâncias da briga agora serão apuradas oficialmente.Em nota, o prefeito Jorge Seba (PSD) confirmou que determinou a abertura imediata de sindicância administrativa para investigar o ocorrido. Segundo ele, também foi solicitada a análise das imagens do sistema de videomonitoramento da escola.“Assim que fui informado, determinei a imediata apuração dos fatos, com todo o rigor dos procedimentos administrativos previstos. Também solicitei as imagens das câmeras de segurança da unidade, que serão analisadas pela equipe técnica para esclarecer o ocorrido. O sistema de videomonitoramento, mais uma vez, cumpre seu papel fundamental de garantir transparência, segurança e suporte às ações da gestão", afirmou o prefeito.Ainda segundo o prefeito, a secretaria da Educação e a Procuradoria Geral do Município conduzirão o processo de forma técnica, assegurando que todas as partes envolvidas sejam ouvidas e que o ambiente escolar seja preservado."Reafirmo nosso compromisso com o respeito, o diálogo e a manutenção de escolas seguras e acolhedoras para alunos, profissionais e famílias", finalizou o prefeito.