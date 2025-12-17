Santa Casa de Votuporanga recebe emenda parlamentar de R$ 350 mil de Rosangela Moro

publicado em 18/12/2025

Santa Casa de Votuporanga recebe emenda parlamentar de R$ 350 mil de Rosangela Moro (Foto: Santa Casa)

Santa Casa de Votuporanga recebe emenda parlamentar de R$ 350 mil de Rosangela MoroA Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga foi contemplada com uma emenda parlamentar de R$ 350.000,00, destinada pela deputada federal Rosangela Moro, com o objetivo de reforçar a manutenção e o funcionamento da Instituição, garantindo mais qualidade, segurança e continuidade no atendimento à população.O recurso será aplicado na aquisição de medicamentos, materiais médico-hospitalares, gêneros alimentícios, rouparia e enxoval, além de materiais para manutenção predial, manutenção de máquinas e equipamentos, material de escritório, informática, materiais descartáveis e itens de copa e cozinha. Insumos essenciais para o funcionamento diário do Hospital.Para o provedor da Santa Casa, Amaro Rodero, o investimento representa estrutura adequada e mais segurança para os pacientes. “Essa emenda chega em um momento muito importante e faz diferença direta na rotina do Hospital. São recursos que impactam desde o atendimento ao paciente até a estrutura que dá suporte aos nossos profissionais. Em nome da Santa Casa e de toda a população que atendemos, agradecemos à deputada Rosangela Moro por olhar com sensibilidade para a saúde pública e para as instituições filantrópicas”, destacou.A Santa Casa de Votuporanga é referência regional em atendimento hospitalar e 70% dos atendimentos são para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Apoios como esse reforçam a missão da Instituição de acolher, assistir, desenvolver e gerir com o melhor de todos nós.A Instituição agradece à deputada Rosangela Moro pelo recurso destinado e reafirma seu compromisso com a transparência na aplicação dos recursos públicos, sempre em benefício da população.