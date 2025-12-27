Movimento em lotéricas cresce e votuporanguenses estão de olho no prêmio de R$ 1 bilhão; sorteio ocorre amanhã

publicado em 30/12/2025

Luz Lotérica fica no Terminal Rodoviário de Votuporanga; cresce o movimento nas lotéricas de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO movimento nas casas lotéricas de Votuporanga tem aumentado significativamente com a proximidade do sorteio da Mega Sena da Virada. Neste ano, a premiação alcançou o valor recorde de R$ 1 bilhão, montante 57% superior aos R$ 635 milhões registrados no ano passado, que até então representavam o maior valor já projetado em todas as edições do prêmio. Um bolão na cidade investiu R$ 244 mil para tentar levar a bolada bilionária.As apostas podem ser realizadas até quarta-feira, dia 31, às 20h, e o sorteio acontece no mesmo dia, às 22h, com transmissão para todo o país por meio da conta oficial das Loterias Caixa no Facebook e do canal da Caixa no YouTube.Em conversa com a reportagem do, a proprietária da Luz Lotérica, localizada no Terminal Rodoviário de Votuporanga, Janaína Motta de Oliveira, afirmou que a procura tem crescido de forma intensa, especialmente após a confirmação do valor histórico da premiação. “A procura das pessoas por apostas da Mega está enorme, e não para de crescer com a proximidade do sorteio”, acrescentou.Além das apostas individuais, muitas pessoas têm demonstrado interesse nos bolões disponibilizados pela própria lotérica. Na Luz Lotérica, os bolões são comercializados com valores a partir de R$ 19,43, para jogos com nove dezenas. “As pessoas gostam muito de bolões pelo fato das chances serem maiores, mas mesmo assim, elas fazem o bolão e o seu próprio jogo também”, contou a empresária. A Luz Lotérica fez um bolão no valor de R$ 244.965, vendendo 35 cotas a R$ 6.999 cada.Conforme Janaína, a expectativa é de que o fluxo de apostadores e o volume de vendas aumentem ainda mais nos próximos dias, à medida que o sorteio se aproxima e a divulgação do prêmio continua atraindo a atenção do público.De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio não acumula e caso não exista ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa, com o acerto de cinco números, e assim por diante.A Caixa entende que o valor recorde de R$ 1 bilhão da Mega Sena da Virada é resultado de três fatores principais. O primeiro deles é o sucesso nas vendas ao longo do período de arrecadação. O segundo ponto citado pela instituição é o aumento da porcentagem do valor destinado à arrecadação acumulada da modalidade Mega-Sena nos concursos regulares, que passou de 5% para 10%. Por fim, a Caixa explica que também houve elevação no percentual de distribuição do prêmio destinado aos apostadores que acertarem as seis dezenas, que passou a ser de 90%.