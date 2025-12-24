Para a nutricionista Natália Massoca, é possível manter os pratos típicos sem abrir mão da saúde (Foto: Arquivo pessoal)

publicado em 24/12/2025

Para a nutricionista Natália Massoca, é possível manter os pratos típicos sem abrir mão da saúde (Foto: Arquivo pessoal)

O Natal é um momento marcado por celebração, encontros e afeto, e a ceia ocupa papel central nessa tradição. Para a nutricionista Natália Massoca, é possível manter os pratos típicos sem abrir mão da saúde. “A ceia de Natal carrega muitas memórias afetivas, e não precisa ser sinônimo de excesso ou culpa. Com pequenas adaptações, conseguimos torná-la mais equilibrada e nutritiva”, afirma.Carnes tradicionais como peru, chester ou peixes são boas opções para a ceia, desde que preparadas de forma adequada. “Prefira preparações assadas, grelhadas ou cozidas. Evitar frituras já reduz bastante o excesso de gordura”, orienta a nutricionista. Ela também destaca a importância dos temperos naturais: “Alho, cebola, ervas frescas, cúrcuma, alecrim e limão realçam o sabor e diminuem a necessidade de molhos industrializados”.Segundo Natália, a variedade de cores é um indicativo de qualidade nutricional. “Cada cor representa nutrientes diferentes. Um prato colorido garante maior diversidade de vitaminas e minerais”, explica. Saladas, legumes assados, grãos integrais, castanhas e sementes são aliados importantes. “Trocar o arroz branco por versões integrais ou quinoa é uma estratégia simples que aumenta a saciedade”, acrescenta.Os molhos prontos e patês industrializados merecem cuidado. “Eles costumam concentrar gordura saturada e sódio”, alerta. Como alternativa, a nutricionista recomenda versões caseiras: “Iogurte natural, abacate ou oleaginosas podem servir de base para patês e molhos mais saudáveis e igualmente saborosos”.As sobremesas não precisam ser eliminadas da ceia. “Elas fazem parte da celebração, mas podem ganhar versões mais equilibradas”, afirma Natália. Algumas opções como frutas frescas ou assadas com especiarias (como canela e noz-moscada), salada de frutas com oleaginosas, chocolates com maior teor de cacau podem ser derretidos e consumido com frutas, é uma boa combinação com morangos, uvas e cerejas ou receitas com menos açúcar refinado, podem ser substituídos por açúcar de coco ou de maçã ou até mesmo adoçante livres de polióis para preparar os doces sem culpa.O consumo de bebidas alcoólicas deve ser feito com cautela. “Intercalar o álcool com água, água com gás ou drinks naturais ajuda a manter a hidratação e evita exageros”, orienta a especialista.Mais do que o que está no prato, a forma de comer influencia diretamente a saúde. “Mastigar devagar, respeitar os sinais de fome e saciedade e aproveitar o momento à mesa favorecem a digestão e o bem-estar”, ressalta Natália Massoca.Para quem possui intolerâncias ou alergias alimentares, o cuidado deve ser redobrado. “É fundamental adaptar receitas, utilizar enzimas digestivas quando indicadas e evitar contaminação cruzada, garantindo segurança durante a ceia”, orienta.Para a nutricionista, o Natal deve ser vivido com equilíbrio. “A ceia não precisa ser sinônimo de restrição extrema. Com planejamento e escolhas conscientes, é possível celebrar com sabor, saúde e tranquilidade, valorizando o verdadeiro espírito do Natal”, conclui.