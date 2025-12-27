Campanha que distribui R$ 110 mil em prêmios chega na reta final em Votuporanga

publicado em 30/12/2025

Com o Natal já celebrado, o comércio de Votuporanga entra agora em sua fase final de vendas, e a Associação Comercial de Votuporanga (ACV) reforça o alerta aos consumidores: ainda dá tempo de comprar, garantir cupons e concorrer a mais de R$ 110 mil em prêmios na Campanha de Natal 2025.As compras realizadas até 31 de dezembro nas lojas participantes continuam valendo cupons para o Natal Premiado Golden Hyundai ACV, campanha que vem movimentando o comércio local durante todo o mês de dezembro, incentivando o consumo consciente e a valorização das empresas da cidade.Entre os prêmios está o destaque da campanha: um carro 0 km Hyundai HB20 1.0, além de 10 vales-compras de R$ 1.000 para consumidores e 11 vales-compras de R$ 300 destinados exclusivamente aos vendedores do comércio participante.O sorteio será realizado no dia 3 de janeiro de 2026, às 10h, na Praça da Concha Acústica, e a entrega oficial dos prêmios acontece no dia 10 de janeiro, às 10h, na Hyundai Golden Motors.“A campanha entra em seus últimos dias e ainda é possível participar. Comprar no comércio de Votuporanga nesse momento significa fortalecer a economia local e, ao mesmo tempo, ter a chance de começar o ano novo premiado”, destaca a presidente da ACV, Natália De Haro.Hoje o atendimento é normal até às 18h. Já no dia 31 de dezembro, o comércio funciona até às 16h. O dia 1º de janeiro é feriado e, no dia 2, as lojas reabrem a partir das 13h.Com uma premiação expressiva e adesão de lojistas de diversos segmentos, a ACV reforça o convite para que os consumidores aproveitem os últimos dias da campanha, façam suas compras no comércio local e concorram aos prêmios.